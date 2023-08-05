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Новосибирский рэпер DAVA рассказал про ночь с Натальей Рудовой

5 августа 2023, 11:24
Фото: pxhere. com
Участникам реалити-шоу приходится жить в палатках
Рэпер из Новосибирска DAVA (Давид Манукян) поделился подробностями реалити-шоу «Выжить в Дубае». По его словам, ему пришлось находиться в палатке с Натальей Рудовой.

«Жизнь с Наташей — серьезное испытание. Мне пришлось находиться с ней в одной палатке. И однажды у нас там ночью произошла очень забавная история», — рассказал Давид Манукян шоумену и телеведущему Павлу Воле.

При этом, как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, само " Шоу Воли " пока еще не вышло в эфир. Поэтому поклонники рэп-исполнителя и блогера из Новосибирска пока не определились, ревновать им кумира или нет.

В реалити-шоу «Выжить в Дубае» в качестве локации задействована пустыня. Те, кто сможет выжить в экстремальных условиях, получит денежный приз.

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#Александр Ляхов#Шоу#Телевидение#Артист#Блогер#Культура#Новосибирск
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