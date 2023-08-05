Новосибирский рэпер DAVA рассказал про ночь с Натальей Рудовой

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
«Жизнь с Наташей — серьезное испытание. Мне пришлось находиться с ней в одной палатке. И однажды у нас там ночью произошла очень забавная история», — рассказал Давид Манукян шоумену и телеведущему Павлу Воле.
При этом, как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, само " Шоу Воли " пока еще не вышло в эфир. Поэтому поклонники рэп-исполнителя и блогера из Новосибирска пока не определились, ревновать им кумира или нет.
В реалити-шоу «Выжить в Дубае» в качестве локации задействована пустыня. Те, кто сможет выжить в экстремальных условиях, получит денежный приз.