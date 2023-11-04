Школьники из Новосибирска спели «Я русский» вместе с Шаманом на концерте в Москве

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В субботу, 4 ноября, на сцене ВДНХ в Москве прошел концерт в честь Дня народного единства. На этом мероприятии выступали известные артисты, вместе с которыми выступили и школьники со всей страны. Среди них было 26 детей из Новосибирской области.
На сцене вместе с Шаманом новосибирские школьники исполнили его популярную песню «Я — русский». Это был особый момент для ребят, потому что они пели с таким известным и талантливым музыкантом.
Кроме этого, ученики также имели возможность спеть с известной певицей Ольгой Кормухиной, которая является заслуженной артисткой РФ.