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Published Сегодня, 14:18

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Updated Сегодня, 14:20

Школьники из Новосибирска спели «Я русский» вместе с Шаманом на концерте в Москве

Школьники из Новосибирска спели «Я русский» вместе с Шаманом на концерте в Москве

4 ноября 2023, 14:18
Фото: 1MI
Школьники из Новосибирска выступили на концерте в честь Дня народного единства на сцене ВДНХ, где они спели песню «Я русский».

В субботу, 4 ноября, на сцене ВДНХ в Москве прошел концерт в честь Дня народного единства. На этом мероприятии выступали известные артисты, вместе с которыми выступили и школьники со всей страны. Среди них было 26 детей из Новосибирской области.

На сцене вместе с Шаманом новосибирские школьники исполнили его популярную песню «Я — русский». Это был особый момент для ребят, потому что они пели с таким известным и талантливым музыкантом.

Кроме этого, ученики также имели возможность спеть с известной певицей Ольгой Кормухиной, которая является заслуженной артисткой РФ.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Концерт#Эмилия Губарева#Музыка#Песня
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