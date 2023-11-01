Появилось видео репетиции школьника из Новосибирска к концерту с SHAMAN'ом

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Артем Жиров, ученик 8 «Ж» класса школы № 215 в Новосибирске, будет петь на концерте, посвященном Дню народного единства, который пройдет на ВДНХ в Москве. В социальных сетях появилось видео одной из тренировок детского хора.
Концерт состоится 4 ноября. Артем и другие 1500 участников хора «Первые» будут исполнять песню «Я — русский» вместе с SHAMAN'ом. Артем и еще 26 детей из Новосибирска успешно прошли отбор в хор «Первые» как члены «Движения Первых».
Сейчас ребята находятся в Москве, где готовятся к концерту. В праздничном концерте на ВДНХ выступят 1444 детей и 150 взрослых артистов.