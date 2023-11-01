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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 06:38

Появилось видео репетиции школьника из Новосибирска к концерту с SHAMAN'ом

Появилось видео репетиции школьника из Новосибирска к концерту с SHAMAN'ом

1 ноября 2023, 05:53
Фото: 1MI
Школьник из Новосибирска будет выступать на концерте с SHAMAN'ом на ВДНХ в рамках Дня народного единства.

Артем Жиров, ученик 8 «Ж» класса школы № 215 в Новосибирске, будет петь на концерте, посвященном Дню народного единства, который пройдет на ВДНХ в Москве. В социальных сетях появилось видео одной из тренировок детского хора.

Видео: МАОУ СОШ №215 имени Д.А.Бакурова

Концерт состоится 4 ноября. Артем и другие 1500 участников хора «Первые» будут исполнять песню «Я — русский» вместе с SHAMAN'ом. Артем и еще 26 детей из Новосибирска успешно прошли отбор в хор «Первые» как члены «Движения Первых».

Сейчас ребята находятся в Москве, где готовятся к концерту. В праздничном концерте на ВДНХ выступят 1444 детей и 150 взрослых артистов.

Восьмиклассник из Новосибирска выступит на концерте с SHAMANом
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#Общество#Видео#Новосибирск#Дети#Школьники#Концерт#Эмилия Губарева#Школьник
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