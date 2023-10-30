Восьмиклассник из Новосибирска выступит на концерте с SHAMANом

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В честь Дня народного единства восьмиклассник Артём Жиров из Новосибирска будет петь вместе с известным российским исполнителем SHAMANом.
Артём прошёл отбор на Всероссийский проект «Хор Первых» и в данный момент находится в Москве, где проходят репетиции для концерта.
На выступлении в День народного единства будут исполняться авторские песни, которые были написаны для участников «Хора первых». Помимо этого, на концерте в День народного единства должны появиться и другие известные российские артисты, однако их имена пока не сообщают.
«4 ноября Артем выступит на сцене ВДНХ с другими артистами хора и звездами российской эстрады», — сообщили в школе, где учится подросток.