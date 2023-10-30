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Новосибирец выступит на сцене

Восьмиклассник из Новосибирска выступит на концерте с SHAMANом

30 октября 2023, 06:39
Фото: МАОУ СОШ № 215 имени Д.А.Бакурова
Новосибирец выступит на сцене

Школьник из Новосибирска споет на концерте в Москве вместе с SHAMANом

Школьник из Новосибирска будет выступать вместе с SHAMANом на концерте в Москве 4 ноября.

В честь Дня народного единства восьмиклассник Артём Жиров из Новосибирска будет петь вместе с известным российским исполнителем SHAMANом.

Артём прошёл отбор на Всероссийский проект «Хор Первых» и в данный момент находится в Москве, где проходят репетиции для концерта.

На выступлении в День народного единства будут исполняться авторские песни, которые были написаны для участников «Хора первых». Помимо этого, на концерте в День народного единства должны появиться и другие известные российские артисты, однако их имена пока не сообщают.

«4 ноября Артем выступит на сцене ВДНХ с другими артистами хора и звездами российской эстрады», — сообщили в школе, где учится подросток.
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#Общество#Новосибирск#Дети#Школа#Подростки#Концерт#Эмилия Губарева#Школьник#Музыка
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