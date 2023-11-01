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26 школьников из Новосибирска споют на концерте с SHAMANом в Москве

26 школьников из Новосибирска споют на концерте с SHAMANом в Москве

1 ноября 2023, 07:05
Фото: 1MI
Школьники из Новосибирска собрались выступить на концерте с SHAMAN'ом в Москве на ВДНХ в рамках Дня народного единства: они будут петь песню «Я — русский».

Концерт запланирован на 4 ноября. Участники хора «Первые» будут исполнять песню на сцене вместе с известным артистом. В числе счастливчиков, которые будут выступать на публике в Москве, есть Артем Жиров, ученик 8 класса школы № 215 и Артемий Иванов, ученик лицея № 22 и 8-й музыкальной школы. Всего Новосибирскую область представят 26 школьников. На данный момент ребята активно готовятся к выступлению.

Ранее в СМИ распространялась информация, что на сцене с SHAMAN'ом споёт только один школьник из Новосибирска. Это было связано с тем, что только одно учреждение рассказало об успехе своего ученика.

«На видео мой сын стоит рядом с Артёмом Жировым, и его хорошо видно. Получается, что только один представитель из Новосибирска поехал, потому что у них в школе активный директор по воспитательной работе и всем сообщил. А как же другие дети, не менее талантливые? Их не надо отметить?» — рассказала Atas.info родительница Юлия Иванова, чей сын, ученик лицея № 22 также выступит в хоре на День Народного единства.
Видео: МАОУ СОШ №215 имени Д.А.Бакурова
Появилось видео репетиции школьника из Новосибирска к концерту с SHAMAN'ом
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#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Эмилия Губарева
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