26 школьников из Новосибирска споют на концерте с SHAMANом в Москве

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Концерт запланирован на 4 ноября. Участники хора «Первые» будут исполнять песню на сцене вместе с известным артистом. В числе счастливчиков, которые будут выступать на публике в Москве, есть Артем Жиров, ученик 8 класса школы № 215 и Артемий Иванов, ученик лицея № 22 и 8-й музыкальной школы. Всего Новосибирскую область представят 26 школьников. На данный момент ребята активно готовятся к выступлению.
Ранее в СМИ распространялась информация, что на сцене с SHAMAN'ом споёт только один школьник из Новосибирска. Это было связано с тем, что только одно учреждение рассказало об успехе своего ученика.
«На видео мой сын стоит рядом с Артёмом Жировым, и его хорошо видно. Получается, что только один представитель из Новосибирска поехал, потому что у них в школе активный директор по воспитательной работе и всем сообщил. А как же другие дети, не менее талантливые? Их не надо отметить?» — рассказала Atas.info родительница Юлия Иванова, чей сын, ученик лицея № 22 также выступит в хоре на День Народного единства.