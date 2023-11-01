26 школьников из Новосибирска споют на концерте с SHAMANом в Москве

Концерт запланирован на 4 ноября. Участники хора «Первые» будут исполнять песню на сцене вместе с известным артистом. В числе счастливчиков, которые будут выступать на публике в Москве, есть Артем Жиров, ученик 8 класса школы № 215 и Артемий Иванов, ученик лицея № 22 и 8-й музыкальной школы. Всего Новосибирскую область представят 26 школьников. На данный момент ребята активно готовятся к выступлению.