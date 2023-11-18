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Иван Колмогоров

Младший сержант Иван Колмогоров погиб в зоне проведения спецоперации

18 ноября 2023, 15:18
Фото: Группа Вконтакте "Новосибирск скорбит".
Иван Колмогоров
Иван Колмогоров погиб 10 октября, младший сержант прослужил в зоне проведения спецоперации больше года.

Иван Колмогоров родился 2 августа 1996 года в деревне Сизево Барабинского района, учился в Сизевской средней школе, затем в сельхозтехникуме в Куйбышеве. После учебы отслужил в армии, вернулся, работал вахтовым методом.

10 октября погиб при выполнении боевого задания. У Ивана дома остались мать, сестра, два брата и маленький сын.

Прощание с погибшим бойцом пройдет в воскресенье 19 ноября в Сизево по адресу ул. Центральная, 33 с 11.00 до 13.00.

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