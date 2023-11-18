Младший сержант Иван Колмогоров погиб в зоне проведения спецоперации

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Иван Колмогоров родился 2 августа 1996 года в деревне Сизево Барабинского района, учился в Сизевской средней школе, затем в сельхозтехникуме в Куйбышеве. После учебы отслужил в армии, вернулся, работал вахтовым методом.
10 октября погиб при выполнении боевого задания. У Ивана дома остались мать, сестра, два брата и маленький сын.
Прощание с погибшим бойцом пройдет в воскресенье 19 ноября в Сизево по адресу ул. Центральная, 33 с 11.00 до 13.00.
Александр Соколов из Новосибирской области погиб в зоне проведения СВО.