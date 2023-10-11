Пешеход погиб под фурой на пешеходном переходе возле ТЦ «Малинка»

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Как рассказали подписчики группы Вконтакте АСТ-54 водитель фуры не пропустил двух пешеходов у ТЦ «Малинка» — в результате один из них погиб.
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД ДТП произошло в 19.45, за рулем большегруза Iveco находился 62-летний водитель, который двигался в сторону улицы Владимировской по улице Дуси Ковальчук. На переходе у ТЦ «Малинка» он не заметил двух пешеходов на переходе. В результате наезда погиб молодой мужчина, которому на вид было около 30 лет. Машина скорой помощи доставила в больницу пострадавшую при наезде 39-летнюю женщину.
На месте аварии работает полиция, спасатели и врачи скорой медицинской помощи. ТЦ «Малинка» находится в Заельцовском районе Новосибирска по адресу ул. Дуси Ковальчук 1/1.
в конце сентября на пешеходном переходе погиб 10-летний мальчик.