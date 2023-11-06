Пятеро жителей Новосибирской области погибли в зоне проведения спецоперации

С 32-летним штурмовиком-гранатометчиком Александром Готмановым простились 1 сентября в селе Бураново. Александр родился в Бураново Черепановского района в многодетной семье, закончил школу, после чего отучился на автокрановщика. Александр женился в 2016 году, у него остались жена и двое детей — мальчик и девочка. Семья проживала в Новосибирске.