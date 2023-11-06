atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Свеча памяти.

Пятеро жителей Новосибирской области погибли в зоне проведения спецоперации

6 ноября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Свеча памяти.
Стало известно о пятерых жителях Новосибирской области, героически погибших в зоне проведения спецоперации.

О пятерых жителях Новосибирской области, героически погибших в зоне проведения спецоперации рассказал Сиб.фм.

46-летний Сергей Крючков, ранее служивший в «горячей точке» на Северном Кавказе, погиб 14 октября в районе села Водяное в ДНР. Он служил в звании младшего сержанта, на спецоперации был замкомандира взвода мотострелкового батальона, Сергей награжден Орденом Мужества посмертно.

В начале этого месяца стало известно о гибели в зоне спецоперации 20-летнего Валентина Чебыкина. Валентин родился в Кыштовском районе в селе Чертановка. Валентин Чебыкин был контрактником, весной 2023 года он заключил контракт, до этого служил в мотострелковых войсках. Валентин скончался в перевязочном пункте, получив серьезное осколочное ранение, 2 октября. Посмертно награжден Орденом Мужества.

С 32-летним штурмовиком-гранатометчиком Александром Готмановым простились 1 сентября в селе Бураново. Александр родился в Бураново Черепановского района в многодетной семье, закончил школу, после чего отучился на автокрановщика. Александр женился в 2016 году, у него остались жена и двое детей — мальчик и девочка. Семья проживала в Новосибирске.

Сегодня в селе Новошмаково прошло прощание с 33-летним Виталием Ерешко, погибшим в зоне проведения спецоперации. После окончания Огнево-Заимковской школы Виталий обучался на бульдозериста и экскаваторщика. Был призван в армию, в зону СВО ушел добровольцем.

29 октября погиб 53-летний Евгений Чайка, отправившийся в зону СВО в след за мобилизованным ранее братом. Похороны бойца пройдут завтра в Краснозерском районе.

Ушли навсегда: кто из новосибирцев погиб на СВО в октябре 2023
Узнать подробнее

Кто из новосибирцев погиб в зоне СВО в октябре.

#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Погиб#СВО#Погибшие
Подпишитесь
Северное сияние над Новосибирском: смотрим фото завораживающей красоты
Сегодня, 02:47
«Сибантрацит» всё: в ФНС подано заявление о ликвидации угольного гиганта
Сегодня, 04:58
Оттепель накроет Новосибирск на грядущей рабочей неделе
Вчера, 05:51
Прокуратура обязала новосибирского мэра Локтя качественно убрать снег
Вчера, 10:22
Опубликовано фото, как спасатели вытащили вилы из головы мужчины в Новосибирске
4 ноября, 09:19
Где в Новосибирске опасно покупать жилье: антирейтинг долгостроев
Сегодня, 08:49