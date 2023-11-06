Пятеро жителей Новосибирской области погибли в зоне проведения спецоперации

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
О пятерых жителях Новосибирской области, героически погибших в зоне проведения спецоперации рассказал Сиб.фм.
46-летний Сергей Крючков, ранее служивший в «горячей точке» на Северном Кавказе, погиб 14 октября в районе села Водяное в ДНР. Он служил в звании младшего сержанта, на спецоперации был замкомандира взвода мотострелкового батальона, Сергей награжден Орденом Мужества посмертно.
В начале этого месяца стало известно о гибели в зоне спецоперации 20-летнего Валентина Чебыкина. Валентин родился в Кыштовском районе в селе Чертановка. Валентин Чебыкин был контрактником, весной 2023 года он заключил контракт, до этого служил в мотострелковых войсках. Валентин скончался в перевязочном пункте, получив серьезное осколочное ранение, 2 октября. Посмертно награжден Орденом Мужества.
С 32-летним штурмовиком-гранатометчиком Александром Готмановым простились 1 сентября в селе Бураново. Александр родился в Бураново Черепановского района в многодетной семье, закончил школу, после чего отучился на автокрановщика. Александр женился в 2016 году, у него остались жена и двое детей — мальчик и девочка. Семья проживала в Новосибирске.
Сегодня в селе Новошмаково прошло прощание с 33-летним Виталием Ерешко, погибшим в зоне проведения спецоперации. После окончания Огнево-Заимковской школы Виталий обучался на бульдозериста и экскаваторщика. Был призван в армию, в зону СВО ушел добровольцем.
29 октября погиб 53-летний Евгений Чайка, отправившийся в зону СВО в след за мобилизованным ранее братом. Похороны бойца пройдут завтра в Краснозерском районе.
Кто из новосибирцев погиб в зоне СВО в октябре.