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Новосибирец погиб 30 октября

В зоне СВО погиб новосибирец Виталий Ерешко: он пошел в армию добровольно

6 ноября 2023, 04:36
Фото: 1MI
Новосибирец погиб 30 октября
Уроженец Черепановского района, сержант Виталий Ерешко, погиб в зоне проведения специальной военной операции 30 октября

Администрация Черепановского района Новосибирской области в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» сообщила о гибели в зоне СВО уроженца села Новошмаково 33-летнего Виталия Ерешко. Он проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, позже работал экскаваторщиком.

После объявления частичной мобилизации добровольно вызывался подписать контракт с Министерством обороны России. Место и обстоятельства гибели военного не сообщаются. На родине у добровольца остались жена и маленькая дочь.

Прощание с Виталием Ерешко прошло сегодня, 6 ноября, в клубе села Новошмаково.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Доброволец#Зона СВО
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