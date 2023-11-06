В зоне СВО погиб новосибирец Виталий Ерешко: он пошел в армию добровольно

Администрация Черепановского района Новосибирской области в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» сообщила о гибели в зоне СВО уроженца села Новошмаково 33-летнего Виталия Ерешко. Он проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, позже работал экскаваторщиком.