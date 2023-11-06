В зоне СВО погиб новосибирец Виталий Ерешко: он пошел в армию добровольно

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:38
Администрация Черепановского района Новосибирской области в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» сообщила о гибели в зоне СВО уроженца села Новошмаково 33-летнего Виталия Ерешко. Он проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, позже работал экскаваторщиком.
После объявления частичной мобилизации добровольно вызывался подписать контракт с Министерством обороны России. Место и обстоятельства гибели военного не сообщаются. На родине у добровольца остались жена и маленькая дочь.
Прощание с Виталием Ерешко прошло сегодня, 6 ноября, в клубе села Новошмаково.