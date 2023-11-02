63-летняя врач из Новосибирска уехала в зону СВО добровольцем

По словам комбата, в прошлом, его командир отряда в Афганистане женился на медсестре, которая продолжила работать врачом после свадьбы. Сейчас эта женщина в возрасте 63 лет отправилась в Донецк, заключив контракт на полгода в качестве добровольца.