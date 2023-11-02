63-летняя врач из Новосибирска уехала в зону СВО добровольцем

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Медик из Новосибирска решила отправиться на добровольческую работу в зону спецопераций, чтобы оказывать помощь российским солдатам. Об этом сообщает «МК в Новосибирске», ссылаясь на слова командира батальона «Вега» Андрея Панферова.
По словам комбата, в прошлом, его командир отряда в Афганистане женился на медсестре, которая продолжила работать врачом после свадьбы. Сейчас эта женщина в возрасте 63 лет отправилась в Донецк, заключив контракт на полгода в качестве добровольца.
Панферов уверен, что медик сможет сделать много полезного в зоне СВО. Он подчеркнул, что такие примеры могут стать хорошим образцом для мужчин.