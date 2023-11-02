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63-летняя врач из Новосибирска уехала в зону СВО добровольцем

63-летняя врач из Новосибирска уехала в зону СВО добровольцем

2 ноября 2023, 05:22
Фото: 1MI
63-летняя медик из Новосибирска уехала в зону СВО, чтобы оказывать помощь российским солдатам, заключив контракт на полгода.

Медик из Новосибирска решила отправиться на добровольческую работу в зону спецопераций, чтобы оказывать помощь российским солдатам. Об этом сообщает «МК в Новосибирске», ссылаясь на слова командира батальона «Вега» Андрея Панферова.

По словам комбата, в прошлом, его командир отряда в Афганистане женился на медсестре, которая продолжила работать врачом после свадьбы. Сейчас эта женщина в возрасте 63 лет отправилась в Донецк, заключив контракт на полгода в качестве добровольца.

Панферов уверен, что медик сможет сделать много полезного в зоне СВО. Он подчеркнул, что такие примеры могут стать хорошим образцом для мужчин.

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#Общество#Новосибирск#Врач#СВО#Эмилия Губарева#Зона СВО#Медик
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