Охотовед из Новосибирской области Александр Соколов погиб в бою в зоне СВО

23 октября, находясь на позициях 2 батальона в районе Авдеевки Александр Соколов погиб, отражая контратаку противника. Он посмертно награжден орденом Мужества. У сибиряка остались жена, сыновья и внуки. Прощание с ним прошло в родном селе.



