Охотовед из Новосибирской области Александр Соколов погиб в бою в зоне СВО

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Как официально сообщили в ВК-паблике «Кыштовский район | газета „Правда севера“, Александр Соколов родился 16 июня 1967 года в Черновке. Он работал охотоведом Майзасского заповедника.
Контракт с Минобороны мужчина заключил в сентябре 2023 года. Боец был на должности оператора расчета в составе Уссурийской десантно-штурмовой бригады.
23 октября, находясь на позициях 2 батальона в районе Авдеевки Александр Соколов погиб, отражая контратаку противника. Он посмертно награжден орденом Мужества. У сибиряка остались жена, сыновья и внуки. Прощание с ним прошло в родном селе.