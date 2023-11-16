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Охотовед из Новосибирской области Александр Соколов погиб в бою в зоне СВО

Охотовед из Новосибирской области Александр Соколов погиб в бою в зоне СВО

16 ноября 2023, 02:45
Фото: Кыштовский район | газета «Правда севера»
В Кыштовском районе Новосибирской области простились с погибшим на СВО Александром Соколовым.

Как официально сообщили в ВК-паблике «Кыштовский район | газета „Правда севера“, Александр Соколов родился 16 июня 1967 года в Черновке. Он работал охотоведом Майзасского заповедника.

Контракт с Минобороны мужчина заключил в сентябре 2023 года. Боец был на должности оператора расчета в составе Уссурийской десантно-штурмовой бригады.

23 октября, находясь на позициях 2 батальона в районе Авдеевки Александр Соколов погиб, отражая контратаку противника. Он посмертно награжден орденом Мужества. У сибиряка остались жена, сыновья и внуки. Прощание с ним прошло в родном селе.

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