Доброволец из Новосибирской области Дмитрий Белоусов погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Дмитрий Белоусов родился 21 января 1985 года. Окончил Безменовскую школу в 2001 году. Работал электромонтером по ремонту электрооборудования на металлоконструкционном заводе в Новосибирске. Был женат.
В сентябре этого года мужчина принял решение стать добровольцем и отправиться на военную службу в рамках специальной военной операции. Он погиб в зоне СВО.
Администрация и Совет депутатов Черепановского района выражают искренние соболезнования семье и близким Дмитрия. Прощание с ним состоится 15 ноября в сельском клубе поселка Привольный с 12.00 до 13.00.