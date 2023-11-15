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Доброволец из Новосибирской области Дмитрий Белоусов погиб в зоне СВО

Доброволец из Новосибирской области Дмитрий Белоусов погиб в зоне СВО

15 ноября 2023, 03:23
Фото: Администрация Черепановского района
22 октября погиб боец из Новосибирской области Дмитрий Белоусов, о чем сообщили в администрации Черепановского района.

Дмитрий Белоусов родился 21 января 1985 года. Окончил Безменовскую школу в 2001 году. Работал электромонтером по ремонту электрооборудования на металлоконструкционном заводе в Новосибирске. Был женат.

В сентябре этого года мужчина принял решение стать добровольцем и отправиться на военную службу в рамках специальной военной операции. Он погиб в зоне СВО.

Администрация и Совет депутатов Черепановского района выражают искренние соболезнования семье и близким Дмитрия. Прощание с ним состоится 15 ноября в сельском клубе поселка Привольный с 12.00 до 13.00.

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