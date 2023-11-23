В новосибирском УФСИН опровергли информацию о проверке начальника СИЗО из-за Антипа

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как сообщили в региональном управлении федеральной службы исполнения наказаний, муссируемые слухи не являются достоверными.
«Информация, распространяемая средствами массовой информации об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении начальника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области Александра Гаськова, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Криминальный авторитет Евгений Антипов по кличке «Антип» скончался в следственном изоляторе Новосибирска в июле нынешнего года. В официальном заявлении ГУ ФСИН по региону сообщалось о естественном характере кончины 51-летнего «вора в законе».