В новосибирском УФСИН опровергли информацию о проверке начальника СИЗО из-за Антипа

В ГУ ФСИН по Новосибирской области опровергли слухи о проверке СИЗО-1

Сегодня появилась информация о возможном возобновлении расследования смерти в СИЗО «вора в законе» Евгения Антипова по кличке «Антип». Следствие заинтересовалось руководством изолятора. В ГУ ФСИН по Новосибирской информации уже отреагировали на сообщения СМИ.