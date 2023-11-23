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В ГУ ФСИН по НСО опровергли слухи о проверке руководства СИЗО-1

В новосибирском УФСИН опровергли информацию о проверке начальника СИЗО из-за Антипа

23 ноября 2023, 09:31
Фото: 1MI
В ГУ ФСИН по НСО опровергли слухи о проверке руководства СИЗО-1

В ГУ ФСИН по Новосибирской области опровергли слухи о проверке СИЗО-1

Сегодня появилась информация о возможном возобновлении расследования смерти в СИЗО «вора в законе» Евгения Антипова по кличке «Антип». Следствие заинтересовалось руководством изолятора. В ГУ ФСИН по Новосибирской информации уже отреагировали на сообщения СМИ.

Как сообщили в региональном управлении федеральной службы исполнения наказаний, муссируемые слухи не являются достоверными.

«Информация, распространяемая средствами массовой информации об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении начальника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области Александра Гаськова, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
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Криминальный авторитет Евгений Антипов по кличке «Антип» скончался в следственном изоляторе Новосибирска в июле нынешнего года. В официальном заявлении ГУ ФСИН по региону сообщалось о естественном характере кончины 51-летнего «вора в законе».

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