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Published Сегодня, 01:17

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Женщина продает ребенка

Шокирующая новость: женщина выставила на продажу своего ребенка в Новосибирске

25 сентября 2023, 01:17
Фото: Midjourney
Женщина продает ребенка

В Новосибирске женщина продает в Интернете своего ребенка

В Новосибирске женщина разместила объявление о продаже двухлетнего мальчика на сайте с кошками и собаками.

В Новосибирске одна женщина опубликовала объявление о продаже своего ребенка на одном из интернет-сайтов. Она разместила его в категории, где обычно продаются кошек и собак.

В объявлении нет указания на цену, но известно, что женщина находится в Первомайском районе. По описанию в объявлении, мальчик очень любит качели.

На фотографии видно, что ребенку примерно два года и он улыбается, сидя на качелях. С автором объявления можно связаться только через переписку. Шутка это или нет, остается неизвестным.

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