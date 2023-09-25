Шокирующая новость: женщина выставила на продажу своего ребенка в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:19
Updated Сегодня, 01:19
В Новосибирске одна женщина опубликовала объявление о продаже своего ребенка на одном из интернет-сайтов. Она разместила его в категории, где обычно продаются кошек и собак.
В объявлении нет указания на цену, но известно, что женщина находится в Первомайском районе. По описанию в объявлении, мальчик очень любит качели.
На фотографии видно, что ребенку примерно два года и он улыбается, сидя на качелях. С автором объявления можно связаться только через переписку. Шутка это или нет, остается неизвестным.