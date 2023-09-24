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Тараканы кишат в квартире

Мать в Новосибирске держит сына-инвалида в грязной квартире с тараканами

24 сентября 2023, 05:56
Фото: 1MI
Тараканы кишат в квартире

В Новосибирске мать с сыном-инвалидом живут в антисанитарии с тараканами

В Октябрьском районе Новосибирска мать с сыном-инвалидом живет в антисанитарных условиях: с кучей тараканов.

В одной из квартир на улице Выборной в Новосибирске живет мать с сыном-инвалидом. Женщина плохо ухаживает за своим домом, и в результате, в квартире обитает много насекомых: мух и тараканов. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

Соседи жалуются на запах от мусора, который женщина тащит к себе домой. Кроме того, у матери есть проблемы с алкоголем. Сын-инвалид страдает от эпилепсии, и, по словам соседей, его просто не кормят.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, что насекомые ползают по телу мужчины, который лежит в кровати. Ранее у этой женщины уже изъяли около 60 кошек из квартиры после жалоб других жильцов. Однако жалобы и профилактические беседы с матерью не привели к изменениям в ее образе жизни.

Фото: Telegram-канал «ЧП Новосибирск»
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#Новосибирск#Насекомые#Мусор#Тараканы#Эмилия Губарева#Антисанитария#Инвалид
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