Мать в Новосибирске держит сына-инвалида в грязной квартире с тараканами

Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, что насекомые ползают по телу мужчины, который лежит в кровати. Ранее у этой женщины уже изъяли около 60 кошек из квартиры после жалоб других жильцов. Однако жалобы и профилактические беседы с матерью не привели к изменениям в ее образе жизни.