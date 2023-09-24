Мать в Новосибирске держит сына-инвалида в грязной квартире с тараканами

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В одной из квартир на улице Выборной в Новосибирске живет мать с сыном-инвалидом. Женщина плохо ухаживает за своим домом, и в результате, в квартире обитает много насекомых: мух и тараканов. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».
Соседи жалуются на запах от мусора, который женщина тащит к себе домой. Кроме того, у матери есть проблемы с алкоголем. Сын-инвалид страдает от эпилепсии, и, по словам соседей, его просто не кормят.
Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, что насекомые ползают по телу мужчины, который лежит в кровати. Ранее у этой женщины уже изъяли около 60 кошек из квартиры после жалоб других жильцов. Однако жалобы и профилактические беседы с матерью не привели к изменениям в ее образе жизни.