Двое мигрантов в Новосибирске отобрали телефон у инвалида

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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В Новосибирске, на станции Камышенская, произошел случай, когда у инвалида был украден телефон двумя мигрантами. Данную информацию сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.
Полиция выяснила, что преступление совершили два гражданина иностранного государства. Подозреваемых были задержаны, а у них изъято украденное имущество. Оба злоумышленника — мужчины в возрасте 27 и 19 лет.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о грабеже группой лиц по предварительному сговору. Ожидается, что обвиняемые будут помещены в следственный изолятор и в случае признания их виновными, они могут лишиться свободы на семь лет.