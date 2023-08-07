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Двое мигрантов в Новосибирске отобрали телефон у инвалида

7 августа 2023, 03:48
Фото: 1MI
Мигрантам светит реальное наказание

В Новосибирске двое мигрантов ограбили инвалида на станции Камышенская

В Новосибирске двое мигрантов отобрали сотовый телефон у инвалида на остановочной платформе Камышенская.

В Новосибирске, на станции Камышенская, произошел случай, когда у инвалида был украден телефон двумя мигрантами. Данную информацию сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

Полиция выяснила, что преступление совершили два гражданина иностранного государства. Подозреваемых были задержаны, а у них изъято украденное имущество. Оба злоумышленника — мужчины в возрасте 27 и 19 лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о грабеже группой лиц по предварительному сговору. Ожидается, что обвиняемые будут помещены в следственный изолятор и в случае признания их виновными, они могут лишиться свободы на семь лет.

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#Эмилия Губарева#Инвалид#Мигранты#Грабеж#Полиция#Общество#Город#Телефон#Новосибирск
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