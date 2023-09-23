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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

В Новосибирске продают кофейню у метро «Студенческая» за 2,35 млн рублей

В Новосибирске продают кофейню у метро «Студенческая» за 2,35 млн рублей

23 сентября 2023, 07:32
Фото: Midjourney
Житель Новосибирска выставил на продажу кофейню у метро «Студенческая». Заведение он оценил в 2,35 млн рублей.

Владелец рассказал, что кофейня приносит хорошую прибыль. Выручка в день от 30 000 рублей, а все благодаря местоположению и приветливому персоналу.

Заведение находится возле студенческого общежития и школы. В некоторые дни наблюдается большой наплыв молодежи.

Также уточняется, что весь штат сотрудников укомплектован. Есть управляющий.

Причину срочной продажи кофейни владелец Atas.info не озвучил. Заявил, что не нуждается в публикациях его объявления в СМИ.

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