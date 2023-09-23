В Новосибирске продают кофейню у метро «Студенческая» за 2,35 млн рублей

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Владелец рассказал, что кофейня приносит хорошую прибыль. Выручка в день от 30 000 рублей, а все благодаря местоположению и приветливому персоналу.
Заведение находится возле студенческого общежития и школы. В некоторые дни наблюдается большой наплыв молодежи.
Также уточняется, что весь штат сотрудников укомплектован. Есть управляющий.
Причину срочной продажи кофейни владелец Atas.info не озвучил. Заявил, что не нуждается в публикациях его объявления в СМИ.