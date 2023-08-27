Под Новосибирском продают за 125 млн горнолыжный комплекс с гостиницей и трассами

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В Новосибирской области выставили на продажу работающий горнолыжный комплекс, который открыт круглый год. Владельцы намерены продать его за 125 миллионов рублей.
Объявление о продаже опубликовала группа компаний «Зевс». Комплекс расположен в 70 километрах от Новосибирска и занимает площадь 26 гектаров, из которых 13 гектаров арендованы.
На территории комплекса есть гостиница на 70 мест, пять домов, кафе, ресторан, тренажеры и бильярд. Также на участке есть три склона с двумя активными трассами, бугельный подъемник и прокат экипировки для горнолыжного спорта. Различная техника также присутствует для обслуживания комплекса. Объявление о продаже было опубликовано в середине августа.