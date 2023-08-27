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База продается в НСО

Под Новосибирском продают за 125 млн горнолыжный комплекс с гостиницей и трассами

27 августа 2023, 06:48
Фото: 1MI
База продается в НСО

Горнолыжный комплекс в Новосибирской области выставлен на продажу за 125 млн

Комплекс горнолыжного отдыха под Новосибирском выставлен на продажу за 125 миллионов рублей: он включает гостиницу, дома, кафе, рестораны, тренажеры, бильярд, три склона с двумя трассами, бугельный подъемник и прокат экипировки.

В Новосибирской области выставили на продажу работающий горнолыжный комплекс, который открыт круглый год. Владельцы намерены продать его за 125 миллионов рублей.

Объявление о продаже опубликовала группа компаний «Зевс». Комплекс расположен в 70 километрах от Новосибирска и занимает площадь 26 гектаров, из которых 13 гектаров арендованы.

На территории комплекса есть гостиница на 70 мест, пять домов, кафе, ресторан, тренажеры и бильярд. Также на участке есть три склона с двумя активными трассами, бугельный подъемник и прокат экипировки для горнолыжного спорта. Различная техника также присутствует для обслуживания комплекса. Объявление о продаже было опубликовано в середине августа.

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#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Продажа#Эмилия Губарева
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