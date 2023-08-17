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Роскошный дом продается в городе

Сад и зона барбекю. В Новосибирске продаются роскошный особняк за 90 млн рублей

17 августа 2023, 10:01
Фото: N1.ru
Роскошный дом продается в городе

В Новосибирске продают роскошный трехэтажный особняк за 90 млн рублей

В Новосибирске продают трехэтажный особняк в коттеджном поселке «Дубравушка», с садом и зоной для барбекю.

В Заельцовском районе Новосибирска выставлен на продажу трехэтажный особняк по цене 90 миллионов рублей. Данный дом имеет общую площадь около 700 квадратных метров и находится в коттеджном поселке «Дубравушка».

Участок, на котором расположен дом, имеет сад и зону для барбекю. Внутри помещений выполнен классический интерьер, а в каждой комнате установлены кондиционеры.

В особняке есть четыре спальни, а также кабинет между первым и вторым этажами. Дома в этом районе Новосибирска известны своей элитностью и являются престижной недвижимостью.

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