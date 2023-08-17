Сад и зона барбекю. В Новосибирске продаются роскошный особняк за 90 млн рублей

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В Заельцовском районе Новосибирска выставлен на продажу трехэтажный особняк по цене 90 миллионов рублей. Данный дом имеет общую площадь около 700 квадратных метров и находится в коттеджном поселке «Дубравушка».
Участок, на котором расположен дом, имеет сад и зону для барбекю. Внутри помещений выполнен классический интерьер, а в каждой комнате установлены кондиционеры.
В особняке есть четыре спальни, а также кабинет между первым и вторым этажами. Дома в этом районе Новосибирска известны своей элитностью и являются престижной недвижимостью.