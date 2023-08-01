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Магическую куклу вуду в гробу продают в Новосибирске для колдовских обрядов

1 августа 2023, 01:53
Фото: 1MI

В Новосибирске продают куклу вуду в гробу за 25 тысяч рублей

В Новосибирске продают куклу вуду в гробу за 25 тысяч рублей, которая имеет сильный обрядческий дух и может быть использована для фокусировки или выполнения магии.

В Новосибирске можно приобрести куклу вуду вместе с гробом за сумму в 25 тысяч рублей. Кукла предназначена для проведения магических обрядов и ее объявление было размещено на одной из популярных интернет-площадок для торговли.

Продавец утверждает, что кукла обладает мощным духом, связанным с обрядами. Он советует покупателям использовать ее на свой страх и риск и отмечает, что игрушка не предназначена для детей.

Фото: Скриншот Avito

В объявлении продавец указал, что кукла может быть использована как инструмент фокусировки или для выполнения различных видов магии. Он также предупреждает о невозможности использования куклы для негативных целей.

Помимо куклы, продавец предлагает своим клиентам серебряные иглы и кованые ножи, которые можно приобрести в комплекте с куклой вуду. В ответ на запросы, он обещает прислать фотографии товара всем заинтересованным покупателям.

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#Эмилия Губарева#Продажа#Новосибирск#Общество
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