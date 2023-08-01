Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
Modified Сегодня, 01:55
Updated Сегодня, 01:55
В Новосибирске можно приобрести куклу вуду вместе с гробом за сумму в 25 тысяч рублей. Кукла предназначена для проведения магических обрядов и ее объявление было размещено на одной из популярных интернет-площадок для торговли.
Продавец утверждает, что кукла обладает мощным духом, связанным с обрядами. Он советует покупателям использовать ее на свой страх и риск и отмечает, что игрушка не предназначена для детей.
В объявлении продавец указал, что кукла может быть использована как инструмент фокусировки или для выполнения различных видов магии. Он также предупреждает о невозможности использования куклы для негативных целей.
Помимо куклы, продавец предлагает своим клиентам серебряные иглы и кованые ножи, которые можно приобрести в комплекте с куклой вуду. В ответ на запросы, он обещает прислать фотографии товара всем заинтересованным покупателям.