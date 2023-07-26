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В Новосибирске продают 5-комнатную квартиру с хаммамом и джакузи за 63,7 млн рублей

26 июля 2023, 09:09
Фото: Midjourney
В квартире есть джакузи
В центре Новосибирска предлагается на продажу пятикомнатная квартира с хаммамом и джакузи, цена которой составляет 63,7 млн рублей.

Общая площадь данного жилья превышает 300 квадратных метров, а высота потолков равняется трем метрам. Из окон квартиры открывается вид на НОВАТ.

Сообщение о продаже размещено на сайте, который предоставляет услуги размещения бесплатных объявлений. Расположение дома находится на улице Урицкого, в тихом районе центра города. В самой квартире имеется кухня с панорамными окнами, просторная зона для готовки, обеденная и столовая зоны, отдельное место для отдыха с бильярдным столом, три совмещенных санузла, три спальни, кабинет и гардеробная.

Жилье оснащено встроенной системой центрального пылесоса и подогреваемыми полами в отдельных помещениях. Квартира расположена на десятом этаже. Также есть возможность приобрести данную квартиру в ипотеку.

Фото: АГЕНТСТВО «ВАСИЛЕВСКИЙ-НЕДВИЖИМОСТЬ», AVITO.RU
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Квартира#Жилье#Общество#Город
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