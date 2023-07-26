В Новосибирске продают 5-комнатную квартиру с хаммамом и джакузи за 63,7 млн рублей

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Общая площадь данного жилья превышает 300 квадратных метров, а высота потолков равняется трем метрам. Из окон квартиры открывается вид на НОВАТ.
Сообщение о продаже размещено на сайте, который предоставляет услуги размещения бесплатных объявлений. Расположение дома находится на улице Урицкого, в тихом районе центра города. В самой квартире имеется кухня с панорамными окнами, просторная зона для готовки, обеденная и столовая зоны, отдельное место для отдыха с бильярдным столом, три совмещенных санузла, три спальни, кабинет и гардеробная.
Жилье оснащено встроенной системой центрального пылесоса и подогреваемыми полами в отдельных помещениях. Квартира расположена на десятом этаже. Также есть возможность приобрести данную квартиру в ипотеку.