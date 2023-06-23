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Волшебный цветок из агата, заряжающий положительной энергией, продают в Новосибирске

23 июня 2023, 02:41
Фото: 1MI
Цветок наполнен энергией

В Новосибирске продают волшебный цветок из агата за 7 200 рублей

В Новосибирске продают «волшебный цветок из цельного формирования агата», очищающий и заряжающий положительной энергией за 7200 рублей.

В Новосибирске выставлен на продажу каменный цветок, который обладает «волшебной» силой и выполнен из цельного формирования агата. По словам продавца объявления, этот цветок имеет высокую коллекционную ценность, и его стоимость составляет 7 200 рублей.

Кроме того, цветок из агата способен зарядить любую вещь позитивной энергией и выполнить желание человека. Вес такого цветка составляет или 280 грамм, за что продавец просит указанную сумму, или 315 грамм, за что он просит 8 000 рублей.

Этот камень — находка для коллекционеров, которые будут рады добавить в свою коллекцию уникальный экземпляр, уверяет владелец.

Тот самый цветок Тот самый цветок
Тот самый цветок
Фото: Авито
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#Эмилия Губарева#Продажа#Агат#Коллекционерство#Волшебный цветок#Камень#Цветы#Общество#Город#Новосибирск
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