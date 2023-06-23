Волшебный цветок из агата, заряжающий положительной энергией, продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
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Updated Сегодня, 02:43
В Новосибирске выставлен на продажу каменный цветок, который обладает «волшебной» силой и выполнен из цельного формирования агата. По словам продавца объявления, этот цветок имеет высокую коллекционную ценность, и его стоимость составляет 7 200 рублей.
Кроме того, цветок из агата способен зарядить любую вещь позитивной энергией и выполнить желание человека. Вес такого цветка составляет или 280 грамм, за что продавец просит указанную сумму, или 315 грамм, за что он просит 8 000 рублей.
Этот камень — находка для коллекционеров, которые будут рады добавить в свою коллекцию уникальный экземпляр, уверяет владелец.