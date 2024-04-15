Коллекционерство

Новосибирец продает уникальные автографы Джо Байдена за 190 тысяч рублей

Житель Новосибирска предлагает на продажу автографы 46-го президента США Джо Байдена. Мужчина уверяет, что документы являются подлинными. При этом стоимость лотов будет только расти.