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В Новосибирске сезон черешни: откуда везут и за сколько продают

21 июня 2023, 03:11
Фото: Полина Симакова / atas.info
Средняя цена на черешню в Новосибирске 400-450 руб за килограм
Черешню в Новосибирске продают уже повсеместно — начался сезон и цены постепенно снижаются. Сколько стоит черешня в сезон и откуда ее везут — обзор Атас.инфо.

Практически все рынки и торговые точки в Новосибирске продают черешню, купленную оптом на Хилокском рынке. А туда черешня попадает преимущественно из Азербайджана. Также есть версия о среднеазиатском происхождении черешни, которая продается в Новосибирске, предположительно, это Узбекистан и Киргизия. Например, на сайте объявления предлагают киргизскую черешню по цене 410 руб. за килограмм.

Стоимость в среднем по городу — 450 рублей за килограмм. Можно найти и менее спелую черешню, у которой не все ягоды имеют темно-бордовый цвет, за 300 и даже за 250 рублей килограмм. В сезон черешня активно продается даже возле метро, на улицах вдоль рынков и парков. Сезон черешни короткий, поэтому новосибирцы охотно покупают ягоду, несмотря на то, что цены кусаются.

Партия черешни была задержана в Новосибирске Россельхознадзором, как не соответствующую российским стандартам продукцию.

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#Ольга Храмушкина#Хилокский рынок#Рынок#Цены#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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