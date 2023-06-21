Стоимость в среднем по городу — 450 рублей за килограмм. Можно найти и менее спелую черешню, у которой не все ягоды имеют темно-бордовый цвет, за 300 и даже за 250 рублей килограмм. В сезон черешня активно продается даже возле метро, на улицах вдоль рынков и парков. Сезон черешни короткий, поэтому новосибирцы охотно покупают ягоду, несмотря на то, что цены кусаются.