Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Как рассказал эксперт фрукты и многие овощи на рынки Новосибирской области привозят недоспелыми, за счет этого они легко переносят длительную дорогу.
«Яблоки, груши, многие другие фрукты покрывают тонким слоем парафина, сорбиновой кислоты или воска. Эти вещества не опасны для здоровья, но если фрукты продаются на улицах, вдоль дорог, то на них скапливается пыль, бактерии, влияют на качество фруктов и выхлопные газы, которые вдоль оживленных трасс за несколько дней продажи оказывают существенное влияние на товар.
Кожуру, конечно, лучше срезать, если получится, можно попробовать отмыть. Если вы обольете яблоко очень горячей водой, то увидите на воде как бы тонкую пленку, это и есть соединения, которые покрывают фрукты для сохранения товарного вида, но они могут причинить вред здоровью», — рассказала Алла Павлова.
Парафин и воск — не худший вариант обработки фруктов, также может использоваться продукт нефтепереработки дифенил, который является сильным аллергеном, добавила эксперт.
Если овощи и фрукты сильно незрелые, перед продажей их могут оставить дозревать в газовых камерах. В этом случае, получается продукт с высоким содержанием нитратов.
Диетолог рассказала, что в жаркую погоду алкоголь особенно разрушительно влияет на организм.