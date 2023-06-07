Кожуру, конечно, лучше срезать, если получится, можно попробовать отмыть. Если вы обольете яблоко очень горячей водой, то увидите на воде как бы тонкую пленку, это и есть соединения, которые покрывают фрукты для сохранения товарного вида, но они могут причинить вред здоровью», — рассказала Алла Павлова.