В Новосибирске уже продают арбузы: какова цена лакомства?

Для того, чтобы выбрать по-настоящему спелый продукт, нужно обратить внимание на такие детали, как яркий цвет и оранжевое пятно на боку. Спелый арбуз должен быть среднего размера и покрыт твердой блестящей коркой, при ударе ягода вибрирует. Важно не покупать разрезанные и отдающие кислятиной арбузы.