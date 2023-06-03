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В Новосибирске уже продают арбузы: какова цена лакомства?

3 июня 2023, 09:11
Фото: 1MI
В Новосибирске появились первые арбузы

В Новосибирске появились первые арбузы: какова цена?

В Новосибирске с началом лета уже появились в массовой продаже первые арбузы. Их можно увидеть как в магазинах, так и на трассах.

Как сообщает «НГС Новосибирск», первые полосатые ягоды уже продаются в сети магазинов «Магнит». Ранние арбузы там можно приобрести по 99 рублей за килограмм.

Также арбузами начали торговать предприимчивые граждане на трассах. В частности, торговцев можно заметить на Ордынском шоссе.

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Стоит отметить, что, несмотря на откровенно жаркое лето, настоящий «арбузный» сезон начнется только в августе. Однако, если новосибирцы хотят полакомиться сейчас, нужно обратить внимание на следующие вещи.

Для того, чтобы выбрать по-настоящему спелый продукт, нужно обратить внимание на такие детали, как яркий цвет и оранжевое пятно на боку. Спелый арбуз должен быть среднего размера и покрыт твердой блестящей коркой, при ударе ягода вибрирует. Важно не покупать разрезанные и отдающие кислятиной арбузы.

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Уже дома разрезанный арбуз нужно убрать в холодильник, обмотав пищевой пленкой. Если ягода порезана на кусочки, то ее нужно убрать в контейнер. Если продукт изменил цвет и запах, то его нужно немедленно выкинуть.

При этом, несмотря на вкусность и питательность, потреблять его нужно умеренно. Много съеденных арбузов чреваты частыми походами в туалет «по-маленькому», метеоризмом и даже диареей.

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Также арбуз желательно не есть диабетикам из-за большого количества фруктозы. Пьющим новосибирцам он может разрушить печень. Есть арбуз с осторожностью нужно беременным и кормящим мамам.

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