В Новосибирске уже продают арбузы: какова цена лакомства?

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Как сообщает «НГС Новосибирск», первые полосатые ягоды уже продаются в сети магазинов «Магнит». Ранние арбузы там можно приобрести по 99 рублей за килограмм.
Также арбузами начали торговать предприимчивые граждане на трассах. В частности, торговцев можно заметить на Ордынском шоссе.
Стоит отметить, что, несмотря на откровенно жаркое лето, настоящий «арбузный» сезон начнется только в августе. Однако, если новосибирцы хотят полакомиться сейчас, нужно обратить внимание на следующие вещи.
Для того, чтобы выбрать по-настоящему спелый продукт, нужно обратить внимание на такие детали, как яркий цвет и оранжевое пятно на боку. Спелый арбуз должен быть среднего размера и покрыт твердой блестящей коркой, при ударе ягода вибрирует. Важно не покупать разрезанные и отдающие кислятиной арбузы.
Уже дома разрезанный арбуз нужно убрать в холодильник, обмотав пищевой пленкой. Если ягода порезана на кусочки, то ее нужно убрать в контейнер. Если продукт изменил цвет и запах, то его нужно немедленно выкинуть.
При этом, несмотря на вкусность и питательность, потреблять его нужно умеренно. Много съеденных арбузов чреваты частыми походами в туалет «по-маленькому», метеоризмом и даже диареей.
Также арбуз желательно не есть диабетикам из-за большого количества фруктозы. Пьющим новосибирцам он может разрушить печень. Есть арбуз с осторожностью нужно беременным и кормящим мамам.