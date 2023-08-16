Автографы четырех советских знаменитостей продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
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Updated Сегодня, 01:49
Жительница города предлагает в Интернете винтажную открытку с автографом Юрия Гагарина за 17 тысяч рублей. Она утверждает, что сам космонавт подписал ее бабушке.
Еще одно объявление предлагает автограф певца Вилли Токарева на старой черно-белой фотографии за 7 тысяч рублей.
Автограф певицы Людмилы Зыкиной продается вместе с железнодорожной карточкой «Москва — София». В объявлении указано, что она оставила свою подпись и написала слова «С уважением…». Цена комплекта, включающего фотографию, составляет 4 тысячи рублей.
Также другой продавец предлагает автограф футболиста Льва Яшина по цене 12 тысяч рублей, пишет НГС. В его объявлении размещены две фотографии с подписью спортсмена: одна с его портретом, а другая — на футбольном поле.