atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:47

Published Сегодня, 01:47

Modified Сегодня, 01:49

Updated Сегодня, 01:49

Автограф продается в Интернете

Автографы четырех советских знаменитостей продают в Новосибирске

16 августа 2023, 01:47
Фото: 1MI
Автограф продается в Интернете
В Новосибирске продают автографы четырёх советских знаменитостей: Льва Яшина, Юрия Гагарина, Людмилы Зыкиной и Вилли Токарева.

Жительница города предлагает в Интернете винтажную открытку с автографом Юрия Гагарина за 17 тысяч рублей. Она утверждает, что сам космонавт подписал ее бабушке.

Еще одно объявление предлагает автограф певца Вилли Токарева на старой черно-белой фотографии за 7 тысяч рублей.

Автограф певицы Людмилы Зыкиной продается вместе с железнодорожной карточкой «Москва — София». В объявлении указано, что она оставила свою подпись и написала слова «С уважением…». Цена комплекта, включающего фотографию, составляет 4 тысячи рублей.

Также другой продавец предлагает автограф футболиста Льва Яшина по цене 12 тысяч рублей, пишет НГС. В его объявлении размещены две фотографии с подписью спортсмена: одна с его портретом, а другая — на футбольном поле.

Письмо Жириновского с автографом продают в Новосибирске за 50 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирец продает автограф и запонку посла США из 90-хФотографию с автографом Шатунова продают в Новосибирске за 1,5 млн рублейАвтограф умершего президента СССР Горбачёва продают за 3 тысячи в НовосибирскеАвтограф президента США Байдена продают в Новосибирске за 95 000 рублей
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия
Подпишитесь
Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям
Вчера, 03:31
Как собирались перейти на сторону ВСУ двое кыштовчан, пойманных ФСБ под Новосибирском
Вчера, 07:28
Дети-актеры из Новосибирска рассказали о съемках в кино
Вчера, 10:26
Кинотеатр им. Маяковского в Новосибирске стоит с голым фасадом — когда сделают ремонт
Вчера, 10:46
Под Новосибирском изнасиловали 12-летнюю школьницу — ей угрожали ножом
Вчера, 09:06
105 из 170 пандусов для инвалидов в Новосибирске находятся в негодном состоянии
Вчера, 02:46