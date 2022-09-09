Фотографию с автографом Шатунова продают в Новосибирске за 1,5 млн рублей

Напомним, что певец Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. Ему было 49 лет. Причиной смерти назвали обширный инфаркт. Тогда бывший вокалист группы «Ласковый май» Иван Вихарев из Бердска не поехал на похороны своего коллеги.