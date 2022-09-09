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Фотографию с автографом Шатунова продают в Новосибирске за 1,5 млн рублей

Сегодня, 13:55
Фото: Авито
В Новосибирске выставили на продажу фотографию с автографом скончавшегося солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Объявление разместили на одном из бесплатных сайтов.

Так, запись о продаже появилась 28 августа 2022 года. Продавец не поделился историей, откуда у него взялся автограф, а просто лишь назвал снимок раритетным.

Действительно, певец расписался на фото еще в далеком 1988 году. Стоимость такой легендарной фотографии с подписью – 1,5 миллиона рублей.  

Напомним, что певец Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. Ему было 49 лет. Причиной смерти назвали обширный инфаркт. Тогда бывший вокалист группы «Ласковый май» Иван Вихарев из Бердска не поехал на похороны своего коллеги. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Смерть
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