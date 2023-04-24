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Новосибирец продает автограф и запонку посла США из 90-х

24 апреля 2023, 05:28
Фото: Авито
Точную стоимость автор не указал
Личную запонку и автограф посла из Америки продает житель Новосибирска.

В Новосибирске мужчина решил продать уникальные предметы - личную запонку и визитку американского посла, который был в США в 90-х годах.

Продавец выложил своё объявление на одном из бесплатных сайтов. За раритетные предметы он просит 175 миллионов рублей.

Покупатель получит запонку и личную карточку с автографом, которую дипломат отдал нынешнему владельцу в 1997 году, когда жена бывшего президента США Хиллари Клинтон приехала в Академгородок.

Владелец отмечает, что цена завышена для того, чтобы вызвать интерес покупателей: по оплате он готов идти на компромиссы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Хиллари Клинтон могла проиграть на выборах в США из-за мумии в Новосибирске. 

Проклятье мумии. Хиллари Клинтон не стала президентом США из-за визита в Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Продажа#Общество#Город#Новосибирск
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