Новосибирец продает автограф и запонку посла США из 90-х

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Новосибирске мужчина решил продать уникальные предметы - личную запонку и визитку американского посла, который был в США в 90-х годах.
Продавец выложил своё объявление на одном из бесплатных сайтов. За раритетные предметы он просит 175 миллионов рублей.
Покупатель получит запонку и личную карточку с автографом, которую дипломат отдал нынешнему владельцу в 1997 году, когда жена бывшего президента США Хиллари Клинтон приехала в Академгородок.
Владелец отмечает, что цена завышена для того, чтобы вызвать интерес покупателей: по оплате он готов идти на компромиссы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Хиллари Клинтон могла проиграть на выборах в США из-за мумии в Новосибирске.