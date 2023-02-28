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Проклятье мумии. Хиллари Клинтон не стала президентом США из-за визита в Новосибирск

28 февраля 2023, 02:07
Фото: Шоу Андрея Малахова, Россия 1, скриншот
Визит Клинтон в Новосибирск

Хиллари Клинтон могла проиграть на выборах в США из-за мумии в Новосибирске

Американский политик Хиллари Клинтон проиграла на выборах президента США из-за визита в Новосибирск, считают эксперты телешоу Андрея Малахова на канале «‎Россия 1»‎.

Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах в 2016 году. Ее соперником был Дональд Трамп, которому она в итоге проиграла. Как предположили участники выпуска «‎Тайный обряд потомков Чингисхана», который вышел в эфир 27 февраля, причиной неудач Клинтон в политике стало ее прикосновение к «алтайской принцессе».

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Политический деятель в 1998 году посетила в Новосибирске Институт археологии и этнографии СО РАН. Там она прикоснулась к мумии. На этом Клинтон постигли неудачи, считают эксперты шоу.

В том же году в США начался скандал из-за измены тогдашнего президента Билла Клинтона с сотрудницей Моники Левински. После этого супруга Клинтона потеряла карьеру и репутацию.

Олег Булутов, исследователь шаманских традиций отметил, что человеку нельзя прикасаться к сакральным вещам и вторгаться в мир неизведанного. По его словам, любопытство всегда обходится высокой ценой. Так произошло и с Хиллари Клинтон. Шаман Ибэ Аха тоже такого мнения. Он сказал, что Клинтон была не готова к контакту с потусторонним.

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Напомним, что ранее польская актриса оскорбила Новосибирск, назвав его нищим. 

#Эмилия Губарева#Президент#Академгородок#Мумия#Политика#Общество#Новосибирск
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