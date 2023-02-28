Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах в 2016 году. Ее соперником был Дональд Трамп, которому она в итоге проиграла. Как предположили участники выпуска «Тайный обряд потомков Чингисхана», который вышел в эфир 27 февраля, причиной неудач Клинтон в политике стало ее прикосновение к «алтайской принцессе».
Политический деятель в 1998 году посетила в Новосибирске Институт археологии и этнографии СО РАН. Там она прикоснулась к мумии. На этом Клинтон постигли неудачи, считают эксперты шоу.
В том же году в США начался скандал из-за измены тогдашнего президента Билла Клинтона с сотрудницей Моники Левински. После этого супруга Клинтона потеряла карьеру и репутацию.
Олег Булутов, исследователь шаманских традиций отметил, что человеку нельзя прикасаться к сакральным вещам и вторгаться в мир неизведанного. По его словам, любопытство всегда обходится высокой ценой. Так произошло и с Хиллари Клинтон. Шаман Ибэ Аха тоже такого мнения. Он сказал, что Клинтон была не готова к контакту с потусторонним.
Напомним, что ранее польская актриса оскорбила Новосибирск, назвав его нищим.