Олег Булутов, исследователь шаманских традиций отметил, что человеку нельзя прикасаться к сакральным вещам и вторгаться в мир неизведанного. По его словам, любопытство всегда обходится высокой ценой. Так произошло и с Хиллари Клинтон. Шаман Ибэ Аха тоже такого мнения. Он сказал, что Клинтон была не готова к контакту с потусторонним.