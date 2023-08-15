Семья из Новосибирска продает зеленые яйца от черных кур породы Ухейилюй

Новосибирцы завели необычных кур с целью добавить в свою жизнь немного экзотики. Куры были куплены у заводчиков и уже успели высидеть много птенцов. Петушков они продали на Гусинобродском рынке, а курочек оставили для себя. Как оказалось, эти куры несутся примерно так же, как обычные, хотя зимой им требуется больше заботы. Об этом пишет НГС.