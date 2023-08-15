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Яйца весьма дорогие

Семья из Новосибирска продает зеленые яйца от черных кур породы Ухейилюй

15 августа 2023, 02:18
Фото: 1MI
Яйца весьма дорогие
Семья из Новосибирска продает зеленые яйца от черных кур породы Ухейилюй, их цена составляет 200 рублей за десяток.

Семья из Новосибирска решила продавать яйца, которые несут куры породы Ухейилюй. Они разместили объявления в Интернете и были приятно удивлены большим спросом на свою продукцию. Люди заказывают по 10-50 штук за раз. Продавцы уверены, что люди покупают эти яйца из любопытства и из-за их полезных свойств.

Новосибирцы завели необычных кур с целью добавить в свою жизнь немного экзотики. Куры были куплены у заводчиков и уже успели высидеть много птенцов. Петушков они продали на Гусинобродском рынке, а курочек оставили для себя. Как оказалось, эти куры несутся примерно так же, как обычные, хотя зимой им требуется больше заботы. Об этом пишет НГС.

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За десяток зеленых яиц семья просит 200 рублей, но считает, что это еще недостаточно, потому что в других городах их продают по 50 рублей за штуку. Также они предлагают инкубационные яйца по цене до 200 рублей.

Черные куры породы Ухейилюй считаются редкими. Их назвали так из-за черных перьев, кожи, мяса, костей и гребня, а также зеленых яиц. По всей России их можно найти в нескольких регионах, включая Татарстан и Калужскую область. Для сравнения, цена за десяток обычных яиц колеблется от 53,99 до 110 рублей.

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#Эмилия Губарева#Продажа#Экзотика#Курятник#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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