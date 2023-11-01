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Экзотика

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«Едят геркулес»: в Новосибирске продают живых сверчков для хамелеонов
Жительница Новосибирска выращивает и продает живых сверчков. Они нужны ей для кормежки хамелеона.
1 ноября 2023, 12:14
Страсть по гадам: новосибирцы скупили пауков-птицеедов, гекконов и змей
В минувшие выходные в Новосибирске проходила выставка-продажа экзотических животных «СибЭкзо». Интерес к необычным питомцам проявили многие сибиряки.
18 сентября 2023, 08:17
Семья из Новосибирска продает зеленые яйца от черных кур породы Ухейилюй
Семья из Новосибирска продает зеленые яйца от черных кур породы Ухейилюй, их цена составляет 200 рублей за десяток.
15 августа 2023, 02:18
Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку
25 мая 2023, 08:41
2022
Покупателю унитазов стало жалко крокодила Кузю в Новосибирске
19 октября 2022, 11:22

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