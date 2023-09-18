Страсть по гадам: новосибирцы скупили пауков-птицеедов, гекконов и змей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Как сообщает BFM-Новосибирск, организаторы сочли мероприятие первой и уникальной выставкой подобного рода в Сибири. При этом интерес к террариумным животным, как ни странно, проявило множество посетителей. Благодаря мероприятию сибиряки смогли пополнить свои коллекции пауков, змей, ящериц и других экзотических питомцев.
Особое внимание было уделено паукам-птицеедам, рогатым лягушкам, разноцветным гекконам, гигантским улиткам и пустынным многоножкам. Многие готовы платить за них большие деньги, а предприниматели — развивать бизнес на пресмыкающихся, земноводных и других экзотических творениях природы.
При этом не стоит забывать, что те же пауки-птицееды способны укусить хозяина за малейшее движение, поэтому общаться с ними нужно при помощи пинцета. Укус такой «зверушки» весьма ядовит.