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Пауки-птицееды весьма ядовиты

Страсть по гадам: новосибирцы скупили пауков-птицеедов, гекконов и змей

18 сентября 2023, 08:17
Фото: wikipedia.org
Пауки-птицееды весьма ядовиты
В минувшие выходные в Новосибирске проходила выставка-продажа экзотических животных «СибЭкзо». Интерес к необычным питомцам проявили многие сибиряки.

Как сообщает BFM-Новосибирск, организаторы сочли мероприятие первой и уникальной выставкой подобного рода в Сибири. При этом интерес к террариумным животным, как ни странно, проявило множество посетителей. Благодаря мероприятию сибиряки смогли пополнить свои коллекции пауков, змей, ящериц и других экзотических питомцев.

Особое внимание было уделено паукам-птицеедам, рогатым лягушкам, разноцветным гекконам, гигантским улиткам и пустынным многоножкам. Многие готовы платить за них большие деньги, а предприниматели — развивать бизнес на пресмыкающихся, земноводных и других экзотических творениях природы.

При этом не стоит забывать, что те же пауки-птицееды способны укусить хозяина за малейшее движение, поэтому общаться с ними нужно при помощи пинцета. Укус такой «зверушки» весьма ядовит.

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#Новосибирск#Животные#Экзотика#Выставка#Александр Ляхов#Живая природа
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