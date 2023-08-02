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Змеи кишат на пляже Обского моря в Новосибирске

2 августа 2023, 03:42
Фото: Midjourney
Змеи ползали по пляжу

На пляже Обского моря в Новосибирске заметили змей

На Обском море в Новосибирске замечена черная змея, которую жители региона назвали ужом.

В Новосибирске на Обском море заметили неизвестную змею. Местные жители предположили, что это может быть уж.

В Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появилось видео, на котором видна черная змея. Самые активные участники обсуждения спорили, является ли она гадюкой или ужом.

Многие жители Новосибирска в комментариях отметили, что эта змея больше похожа на ужа, так как имеет желтые отметины на голове. Важно отметить, что уж — это неядовитая змея.

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#Эмилия Губарева#Уж#Змея#Обское море#Новосибирск#Город#Животные
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