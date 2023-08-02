Змеи кишат на пляже Обского моря в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
В Новосибирске на Обском море заметили неизвестную змею. Местные жители предположили, что это может быть уж.
В Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появилось видео, на котором видна черная змея. Самые активные участники обсуждения спорили, является ли она гадюкой или ужом.
Многие жители Новосибирска в комментариях отметили, что эта змея больше похожа на ужа, так как имеет желтые отметины на голове. Важно отметить, что уж — это неядовитая змея.