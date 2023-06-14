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Трех змей поймал подросток на берегу Оби в Новосибирске

14 июня 2023, 01:14
Фото: 1MI
Змеи ползали по берегу

В Новосибирске на берегу Оби подросток поймал трех змей

17-летний подросток из Новосибирска случайно нашел несколько змей на берегу реки, а фотографией поделился в социальных сетях.

В Новосибирске на берегу реки Обь подросток поймал три змеи. Снимок одной из них опубликовали в ВК-группе «Ревизорро Новосибирск».

По словам юноши, он находился на берегу с отцом и его другом, когда они заметили чёрную гадюку. Увидев ядовитую змею, они немного испугались, но не допустили нападения, и никто из них не пострадал.

Некоторое время спустя подросток заметил ещё две змеи. Однако это уже были безвредные ужи, которых можно держать в руках без риска для здоровья.

Юноша призывает людей быть более осторожными и наблюдательными, чтобы не наткнуться на опасных животных и не причинить им вреда.

Фото: Ревизорро - Новосибирск/ВК
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#Эмилия Губарева#Животные#Река Обь#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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