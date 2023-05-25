Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку

Нет слов, полное великолепие! Масштабы водопада грандиозные. Мы были как раз в тот период, когда воды было много, видели всю мощь и размах водопада. Большой минус в том, что водопад растянулся на 2 км. Там много смотровых площадок, но только в отдельных местах можно увидеть зрелищное падение воды. Когда ты подходишь к водопаду, словно оказываешься под проливным ливнем. Вода падает сверху, а водяные брызги и пыль поднимаются снизу, сразу становишься весь мокрый от шквала воды. Водопад Виктория одно из самых поздних великих географических открытий. Он находился в таком труднодоступном уголке Африки, что был открыт европейцами только в середине 19-го века.