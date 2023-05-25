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Воры-бабуины и разбитые небоскребы: новосибирец увидел настоящую Африку

25 мая 2023, 08:41
Фото: Предоставлено героем публикации
Алексей Дорофеев у водопада Виктория
Новосибирец Алексей Дорофеев рассказал о своих невероятных путешествиях в Африку: в одиночку по ЮАР и с близкими друзьями к водопаду Виктория. Алексей побывал в самых опасных и непопулярных у туристов частях черного континента. Путешественник говорит, что хочет познать настоящую жизнь африканцев.

«Заброшенные небоскребы с разбитыми стеклами стоят в центре Йоханнесбурга»

Можно ли сказать, что ЮАР – самая опасная страна? На вас нападали там? 

Я объездил почти всю ЮАР. Но там примерно, как и везде: бывают благополучные, и неблагополучные районы. Обычно мы смотрели в Интернете, безопасно ли находиться в том или ином районе. Зависит от того, в какой части страны находишься. В Кейптауне все благополучно.

А может ли в Йоханнесбурге человек с белым цветом кожи гулять по  криминальным местам?

В Йоханнесбурге - деловой столице ЮАР - целые кварталы заброшенного делового центра. Там стоят заброшенными небоскрёбы, бизнес-центры, здания дорогих отелей. Стекла разбиты, двери заколочены. На тротуаре вокруг небоскреба могут спать бездомные чернокожие. И тяжелый запах - смрад человеческих нечистот.

Нападений в Йоханнесбурге не было. С нападением я столкнулся в ЮАР в городе Кимберли, где путешествовал один. Агрессия была от бедности. Я вышел рано утром с телефоном, по которому отслеживал маршрут. Из-за угла появился африканец, попытался отобрать телефон, но у меня к большому удивлению оказались крепкие руки, поэтому у него не получилось выхватить гаджет. Появилось ещё несколько чернокожих, я начал кричать, махать руками. Все тут же разбежались. Но в принципе такая история на безлюдной улице могла повернуться и в худшую для меня сторону.

Чем сложнее туристический маршрут по чёрному континенту, тем выше шанс у путешественника встретить первозданную красоту Африки. Чем сложнее туристический маршрут по чёрному континенту, тем выше шанс у путешественника встретить первозданную красоту Африки.
Чем сложнее туристический маршрут, тем выше шанс у путешественников встретить первозданную красоту Африки. Чем сложнее туристический маршрут, тем выше шанс у путешественников встретить первозданную красоту Африки.
Чем сложнее туристический маршрут, тем выше шанс у путешественников встретить первозданную красоту Африки. Чем сложнее туристический маршрут, тем выше шанс у путешественников встретить первозданную красоту Африки.
Чем сложнее туристический маршрут по чёрному континенту, тем выше шанс у путешественника встретить первозданную красоту Африки.
Фото: архив Алексея Дорофеева.

А где живут белые люди в ЮАР?

Белые в Йоханнесбурге раньше жили в центре, но сейчас живут в резервации, за колючей проволокой. Там новые шикарные районы, с прекрасными ресторанами и торговыми центрами, с развитой инфраструктурой. Всё  наоборот: сначала черные жили на окраине, а сейчас – белые, но за колючей проволокой. Когда белые передавали власть чёрным, был массовый исход бизнеса, дома оставались пустыми, туда заселялись чёрные, которые не хотели платить ни за электричество, ни за воду. Это и породило разруху.

Чувствовали ли вы себя в Йоханнесбурге комфортно?

Нет. В центральном районе было довольно страшно, но мне было интересно. В отеле у нас была даже табличка, которая призывала не ходить в центр, поскольку там высокий уровень преступности.

Как к вам относились местные жители в других поездках? 

Наше недавнее путешествие вокруг водопада Виктория было групповым – нас было четверо близких друзей из Новосибирска. Путешествовали сплочённой группой. Местные относились к нам абсолютно спокойно, все были очень дружелюбны. Никакой агрессии я не встречал с их стороны.

Каждый год водопад Виктория манит к себе тысячи туристов, однако пройти маршрут во всю его длину решается не каждый.Каждый год водопад Виктория манит к себе тысячи туристов, однако пройти маршрут во всю его длину решается не каждый.
Каждый год водопад Виктория манит к себе тысячи туристов, однако пройти маршрут во всю его длину решается не каждый.Каждый год водопад Виктория манит к себе тысячи туристов, однако пройти маршрут во всю его длину решается не каждый.
Каждый год водопад Виктория манит к себе тысячи туристов, однако пройти маршрут во всю его длину решается не каждый.Каждый год водопад Виктория манит к себе тысячи туристов, однако пройти маршрут во всю его длину решается не каждый.
Каждый год водопад Виктория манит к себе тысячи туристов, однако пройти маршрут во всю его длину решается не каждый.Каждый год водопад Виктория манит к себе тысячи туристов, однако пройти маршрут во всю его длину решается не каждый.
Каждый год водопад Виктория манит к себе тысячи туристов, однако пройти маршрут во всю его длину решается не каждый.
Фото: архив Алексея Дорофеева.

«По 12-13 часов в автобусе с местными жителями»

У вас было несколько путешествий в Африку. Вы были и в самом сердце Африки, осенью 2022 были в Йоханнесбург в ЮАР, а сейчас - у водопада Виктория. Где вам больше всего понравилось?

Настоящему путешественнику нравится везде. Особенно нравится, когда это отдалённые страны, например, сердце Африки, водопад Виктория, находится на стыке границ четырёх стран – Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Замбия. Мало, кто туда летает. Понравилось африканское радушие, каждый раз убеждаешься, что тебя окружают хорошие и гостеприимные люди. В Африке чувствуешь себя просто хорошо. У меня не было никакого страха в Африке, в подавляющем большинстве мест чувствуешь себя комфортно.

Было ли тяжело привыкнуть к тому, что вас окружает много чернокожих людей?

Я много путешествовал по Африке, поэтому быстро привык. Были переезды по 12-13 часов на автобусах с обычными людьми. Когда много путешествуешь, не перестаёшь удивляться тому, что среди простых местных жителей встречается приветливость и отзывчивость.

Водопад Виктория и его вид с разных ракурсов.Водопад Виктория и его вид с разных ракурсов.
Водопад Виктория и его вид с разных ракурсов.Водопад Виктория и его вид с разных ракурсов.
Водопад Виктория и его вид с разных ракурсов.Водопад Виктория и его вид с разных ракурсов.
Водопад Виктория и его вид с разных ракурсов.
Фото: архив Алексея Дорофеева.

«Африка помнит, как СССР помогал в борьбе за независимость»

Фото улиц Ленина, Карла Маркса, Хо Ши Мина, Мао Цзедуна в какой стране сделаны?

Это столица Мозамбика - Мапуту. Мы там жили на одной из главных улиц столицы - авеню Ленина. Она очень длинная – 15 километров. От порта до окраины города. Другие центральные улицы Мапуту: Карла Маркса, Хо Ши Мина, Мао ЦзедунаВ Мозамбике очень хорошие отели, в которых есть и бани, и бассейны. Цены за отель довольно приемлемые – около 40 долларов за сутки.

Местные жители интересовались, откуда вы приехали?

Спрашивали. Мы отвечали: «Из России». Все реагировали положительно. Говорили, как здорово, что из такой далёкой страны к ним путешествуют. Африка – тот континент, который помнит, как СССР помогал им во времена деколонизации и борьбы за независимость.

Улицы Мапуту в Мозамбике названы в честь выдающихся политических деятелей.Улицы Мапуту в Мозамбике названы в честь выдающихся политических деятелей.
Улицы Мапуту в Мозамбике названы в честь выдающихся политических деятелей.Улицы Мапуту в Мозамбике названы в честь выдающихся политических деятелей.
Улицы Мапуту в Мозамбике названы в честь выдающихся политических деятелей.Улицы Мапуту в Мозамбике названы в честь выдающихся политических деятелей.
Улицы Мапуту в Мозамбике названы в честь выдающихся политических деятелей.
Фото: архив Алексея Дорофеева.

«Водопад Виктория - полное великолепие!»

Что скажете про сам водопад Виктория, который был целью вашего путешествия?

Нет слов, полное великолепие! Масштабы водопада грандиозные. Мы были как раз в тот период, когда воды было много, видели всю мощь и размах водопада. Большой минус в том, что водопад растянулся на 2 км. Там много смотровых площадок, но только в отдельных местах можно увидеть зрелищное падение воды. Когда ты подходишь к водопаду, словно оказываешься под проливным ливнем. Вода падает сверху, а водяные брызги и пыль поднимаются снизу, сразу становишься весь мокрый от шквала воды. Водопад Виктория одно из самых поздних великих географических открытий. Он находился в таком труднодоступном уголке Африки, что был открыт европейцами только в середине 19-го века.

Целью последнего путешествия Алексея в Африку стало посещение водопада Виктория.Целью последнего путешествия Алексея в Африку стало посещение водопада Виктория.
Целью последнего путешествия Алексея в Африку стало посещение водопада Виктория.Целью последнего путешествия Алексея в Африку стало посещение водопада Виктория.
Целью последнего путешествия Алексея в Африку стало посещение водопада Виктория.
Фото: архив Алексея Дорофеева.

«Бабуины пытались нагло украсть пятилитровый тетрапак с вином»

Вам встречались какие-нибудь животные: носороги, жирафы, обезьяны?

Зверей полно в национальных парках. Но однажды мы наткнулись на целое стадо пасущихся зебр на территории одного отеля. Зебры, кстати, очень пугливые. Ещё видели бородавочников, антилоп. Однажды наткнулись на свободно гуляющего жирафа, он ходил по территории отеля, вдоль машин и никого это не смущало. И очень много обезьян. И они не безобидны. Например, бабуины пытались украсть у нас пятилитровый тетрапак с вином на пикнике возле водопада. И выглядело это не как кража, а как бандитское нападение. От несчастья нас спасла реакция местного жителя с палкой.

«Фаст-фуд захватил весь мир!»

Как вообще живут африканцы? Есть ли те, кто живёт в хижинах?

И в хижинах живут, и в домах. Это как у нас: стоит выехать из Москвы, как начинается совсем другая Россия - маленькие города, покосившиеся дома, неухоженные деревеньки.

В Африке полно обезьян, охотящихся за лакомством. В Африке полно обезьян, охотящихся за лакомством.
В Африке полно обезьян, охотящихся за лакомством.
Фото: архив Алексея Дорофеев.

А как дела обстоят с национальной едой? Чем вас угощали?

Мы были вольными путешественниками, не ходили ни по каким экскурсиям, о еде приходилось заботиться самостоятельно. Что касается национальной еды, нам не так с ней повезло. На каждом шагу нам попадались обычные бургеры, как и везде.  Фаст-фуд захватил весь мир!

Мы с моими товарищами рассчитывали на фруктовое и овощное изобилие в Африке. Так, чтобы наесться экзотическими фруктами до отвала. Ничего подобного! В родном Новосибирске овощей и фруктов намного больше. А там на рынках продают обычные овощи: огурцы, помидоры, картофель. И полугнилые бананы. И апельсины не презентабельного вида.

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#Валентина Захаринская#Путешествие#Туризм#Экзотика#Опасность#Общество#Новосибирск#ЮАР#Африка#Природа
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