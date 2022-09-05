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Новосибирская турфирма удалила пост о восхождении на вулкан после гибели туристов

Сегодня, 13:59
Фото: Википедия
Турфирма «Extreme Time» в Новосибирске удалила записи о закончившемся трагедией походе на вулкан Ключевской. Там погибли на 5 сентября восемь человек.

В группе во «ВКонтакте» туристической фирмы от 25 августа был опубликован пост о туристах, которые успешно завершили восхождение на Ключевскую сопку. 3 сентября стало известно о гибели на Камчатке 4 человек – они сорвались в вулкан, а на следующий день записи об этом туре были удалены на сайте «Extreme Time».

Также пропали все данные об организаторах поездки, фамилии участников. В соцсетях закрыты комментарии, а на звонки сотрудники турфирмы не отвечают. Последняя запись в сообществе о походе на плато Путорана 14 июля.

после трагических новостей
Фото: скриншот из группы «Extreme Time»/ВК
как выглядела страница до трагедии на вулкане
Фото: скриншот из группы «Extreme Time»/ВК

После печальных новостей правоохранители возбудили уголовное дело. На место вылетели спасатели, но им до сих пор не удается добраться до застрявших на вершине россиян.

#Новосибирск#Общество#Погиб#Алина Шефер
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