Новосибирская турфирма удалила пост о восхождении на вулкан после гибели туристов

В группе во «ВКонтакте» туристической фирмы от 25 августа был опубликован пост о туристах, которые успешно завершили восхождение на Ключевскую сопку. 3 сентября стало известно о гибели на Камчатке 4 человек – они сорвались в вулкан, а на следующий день записи об этом туре были удалены на сайте «Extreme Time».