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Покупателю унитазов стало жалко крокодила Кузю в Новосибирске

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
Крокодилу хорошо и среди унитазов
Житель Новосибирске обратил внимание на плохое содержание крокодила в магазине сантехники – у него тесный террариум с маленьким количеством воздуха. Информацию предоставили на телеканале региональных «Вестей».

Руководство торговой точки утверждает, что на самом деле пресмыкающееся по имени Кузя живет у них хорошо и ему даже обустроили бассейн с ультрафиолетовой лампой и едой.

При этом крокодилу в скором времени исполнится 20 лет – он долгое время живет в магазине, а с его обустройством и лечением помогал бывший директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило.

Стоит отметить, что до этого зоозащитники пытались забрать животное из террариума, но проверка не дала результата – условия содержания подходили для рептилии. 

Между тем  живущие среди людей рептилии не редкость для Новосибирска. Так одна семья пыталась избавиться от крокодила Гены, он вырос и запугал домочадцев.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Животные#Крокодил#Экзотика#Бизнес#Зоозащитники
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