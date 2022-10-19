Покупателю унитазов стало жалко крокодила Кузю в Новосибирске

Руководство торговой точки утверждает, что на самом деле пресмыкающееся по имени Кузя живет у них хорошо и ему даже обустроили бассейн с ультрафиолетовой лампой и едой.
При этом крокодилу в скором времени исполнится 20 лет – он долгое время живет в магазине, а с его обустройством и лечением помогал бывший директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило.
Стоит отметить, что до этого зоозащитники пытались забрать животное из террариума, но проверка не дала результата – условия содержания подходили для рептилии.
Между тем живущие среди людей рептилии не редкость для Новосибирска. Так одна семья пыталась избавиться от крокодила Гены, он вырос и запугал домочадцев.