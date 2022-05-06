Птицефабрики увеличили на 27% производство яиц в Новосибирской области

Posted 6 мая 2022, 05:15
Published 6 мая 2022, 05:15
Modified 17 сентября 2022, 07:29
Updated 17 сентября 2022, 07:29
За первые месяцы этого года птицефабрики увеличили на 500 000 голов курицы по сравнению с тем же периодом 2021-го. Сейчас на предприятиях насчитывается около 8,5 миллионов птиц.
Как рассказал Евгений Лещенко, птицефабрики выпускают по 60 млн яиц, что больше на 27% годом ранее. Прирост куриного мяса составил - 8%.
Всего в Новосибирской области работают семь птицефабрик. Как отметил директор одной из них - ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» Олег Подойма, на предприятии кур обеспечивают кормами собственного производства. Для выращивания зерновых даже закупили новое оборудование.
Сейчас потребность в яйце жителей региона выполнена на 126%. Мясом птицы обеспечены на 90%.
Напомним, в апреле 2022 года специалисты минпромторга Новосибирской области фиксировали рост цен на яйца перед Пасхой. Тогда же сообщалось, что запаса продукта хватит в регионе на 11 дней – птицефабрики увеличили производство.