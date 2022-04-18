Цены на яйца проверил перед Пасхой минпромторг в Новосибирске

Минпромторг Новосибирской области проинспектировал цены на яйца в магазинах в преддверии праздника Пасхи. О результатах сообщил начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максим Останин в ходе оперативного заседания в правительстве региона 18 апреля.