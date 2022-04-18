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Posted 18 апреля 2022, 09:46

Published 18 апреля 2022, 09:46

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Цены на яйца проверил перед Пасхой минпромторг в Новосибирске

Цены на яйца проверил перед Пасхой минпромторг в Новосибирске

18 апреля 2022, 09:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Запаса яиц хватит на 11 дней в регионе.

Минпромторг Новосибирской области проинспектировал цены на яйца в магазинах в преддверии праздника Пасхи. О результатах сообщил начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максим Останин в ходе оперативного заседания в правительстве региона 18 апреля.

Специалист отметил, что ежегодно в России возрастала стоимость яиц перед пасхальными праздниками. На предмет ценообразования минпромторг проверил новосибирские птицефабрики и магазины.

«В регионе запаса яиц хватит на 11 дней. Сейчас особое внимание уделяем их количеству на складах и стоимости», - уточнил Максим Останин.

Также он подчеркнул, что в Новосибирской области снижается стоимость картофеля, а рост цены на сахар составил всего 2%.

Также на 8% подешевела соль. Однако продолжают дорожать непродовольственные товары.

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