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Яйца зеков двух зон Новосибирска признаны лучшими в конкурсе на Пасху 2023

20 апреля 2023, 03:58
Фото: ГУ ФСИН по НСО
Заключенные украшали пасхальные яйца

В колониях Новосибирской области провели конкурс лучших яиц на Пасху 2023

В колониях Новосибирской области прошел конкурс «Пасхальное яйцо-2023», победителей назвали в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.
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Пасха 2023

В ГУФСИН России по Новосибирской области среди осужденных был организован конкурс «Пасхальное яйцо-2023», где участники использовали различные методы декорирования, включая роспись, выжигание, лепку, бисероплетение и вязание.

Победителями конкурса стали ФКУ ИК-14, 18, 9, СИЗО-3 и НВК ГУФСИН России по Новосибирской области в четырех номинациях: «Умелец», «Творец», «Вдохновение» и «Фантазия».

Организаторы конкурса надеются, что это мероприятие поможет осужденным приобщаться к православной культуре, а также поддержит их творческие способности и стремления к самореализации.

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#Зона#Тюрьма#Колония#Пасха#Пасха 2023#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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