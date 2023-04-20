Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
В ГУФСИН России по Новосибирской области среди осужденных был организован конкурс «Пасхальное яйцо-2023», где участники использовали различные методы декорирования, включая роспись, выжигание, лепку, бисероплетение и вязание.
Победителями конкурса стали ФКУ ИК-14, 18, 9, СИЗО-3 и НВК ГУФСИН России по Новосибирской области в четырех номинациях: «Умелец», «Творец», «Вдохновение» и «Фантазия».
Организаторы конкурса надеются, что это мероприятие поможет осужденным приобщаться к православной культуре, а также поддержит их творческие способности и стремления к самореализации.