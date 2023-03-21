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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Коварная журналистка из Новосибирска разбила сердце зекам, знакомясь в соцсетях

21 марта 2023, 03:03
Фото: 1MI
Мужчины рады найти жену или просто приятно поговорить

Журналистка из Новосибирска познакомилась с заключенными в соцсетях

Молодые девушки и женщины из Новосибирска часто знакомятся с мужчинами в соцсетях – с теми, кто отбывает срок в колониях. Чего хотят от дамы сердца заключенные, узнала журналистка.

Журналист издания «МК в Новосибирске» решила провести эксперимент для материала и познакомиться с зеками в социальных сетях. Так, во «ВКонтакте» есть несколько групп для знакомств с заключенными. Девушка «пролайкала» фотографии сидельцев и они написали ей сами.

23-летний Дмитрий быстро завязал разговор и сразу же спросил, готова ли девушка ждать его 9 месяцев из тюрьмы. Сидит молодой человек за воровство. Мечтает зэк, чтобы его кто-то ждал.

Второй мужчина Руслан не стал называть свой возраст, но сказал, по какой статье он отбывает срок – наркотики. По его словам, он адекватный парень, мечтающий о семье с любимой, но вот проблема – сидеть ему больше года. Главное для него – верность. Когда журналистка перестала отвечать на его сообщения, то тот сразу же назвал ее такой же, как и все и заблокировал.

33-летний Артем скрывал, что находится в местах не столь отдаленных. У него грамотная речь, он рассуждал о литературе и музыке. За что сидит – говорить отказался, но его якобы подставили. Познакомиться с будущей женой он не надеется, но от приятного общения бы не отказался.

Также читайте, на кого учатся зеки в новосибирской колонии - некоторые получают дипломы айтишника. 

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#Эмилия Губарева#Тюрьма#Колония#Общество#Город#Новосибирск
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