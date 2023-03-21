Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Журналист издания «МК в Новосибирске» решила провести эксперимент для материала и познакомиться с зеками в социальных сетях. Так, во «ВКонтакте» есть несколько групп для знакомств с заключенными. Девушка «пролайкала» фотографии сидельцев и они написали ей сами.
23-летний Дмитрий быстро завязал разговор и сразу же спросил, готова ли девушка ждать его 9 месяцев из тюрьмы. Сидит молодой человек за воровство. Мечтает зэк, чтобы его кто-то ждал.
Второй мужчина Руслан не стал называть свой возраст, но сказал, по какой статье он отбывает срок – наркотики. По его словам, он адекватный парень, мечтающий о семье с любимой, но вот проблема – сидеть ему больше года. Главное для него – верность. Когда журналистка перестала отвечать на его сообщения, то тот сразу же назвал ее такой же, как и все и заблокировал.
33-летний Артем скрывал, что находится в местах не столь отдаленных. У него грамотная речь, он рассуждал о литературе и музыке. За что сидит – говорить отказался, но его якобы подставили. Познакомиться с будущей женой он не надеется, но от приятного общения бы не отказался.
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