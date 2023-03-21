Второй мужчина Руслан не стал называть свой возраст, но сказал, по какой статье он отбывает срок – наркотики. По его словам, он адекватный парень, мечтающий о семье с любимой, но вот проблема – сидеть ему больше года. Главное для него – верность. Когда журналистка перестала отвечать на его сообщения, то тот сразу же назвал ее такой же, как и все и заблокировал.