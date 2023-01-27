atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Высшее образование за решеткой: зек получил диплом айтишника в новосибирской колонии

27 января 2023, 05:07
Фото: ГУ ФСИН по Новосибирской области
Мужчина отучился на айтишника

В Новосибирске осужденный получил диплом айтишника

Диплом о высшем образовании получил осужденный в Новосибирске. Мужчина отучился на айтишника, рассказали на сайте ГУ ФСИН по НСО.

Осужденный получил диплом о высшем образовании, находясь за решеткой в ИК-18 строгого режима. Мужчина учился в Академии управления и производства. Специальность – «Прикладная информатика» или по-простому – айтишник.

Документ выпускнику вручили представители Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области. Также в ГУ ФСИН отметили, что в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы региона высшее образование получают свыше 50 осужденных.

Они учатся по различным направлениям: менеджмент, экономика, психология, коммерция, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Против вербовки в ЧВК «Вагнер» вышли родственники заключенных из тогучинской колонии
Узнать подробнее

Напомним, в ноябре около 30 человек собрались возле колонии в Тогучине Новосибирской области – матери и жены выступали против вербовки заключенных в ЧВК «Вагнер» и добивались встречи с руководством колонии.

#Эмилия Губарева#ЧВК "Вагнер"#Тюрьма#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:30
Результаты переписи населения 2021 года в Новосибирске опубликованы Новосибирскстатом
Вчера, 13:18
Многомиллионные доходы новосибирских депутатов решили засекретить
Сегодня, 02:14
Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Вчера, 07:48
Штормовой ветер поднялся в Новосибирске 27 января
Сегодня, 01:40
Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут дети
Сегодня, 02:33