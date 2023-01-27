Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Осужденный получил диплом о высшем образовании, находясь за решеткой в ИК-18 строгого режима. Мужчина учился в Академии управления и производства. Специальность – «Прикладная информатика» или по-простому – айтишник.
Документ выпускнику вручили представители Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области. Также в ГУ ФСИН отметили, что в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы региона высшее образование получают свыше 50 осужденных.
Они учатся по различным направлениям: менеджмент, экономика, психология, коммерция, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
Напомним, в ноябре около 30 человек собрались возле колонии в Тогучине Новосибирской области – матери и жены выступали против вербовки заключенных в ЧВК «Вагнер» и добивались встречи с руководством колонии.