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Новосибирскстат: производство яиц резко упало в Новосибирской области в 2023 году

9 августа 2023, 06:56
Фото: 1MI
Производить яиц стали меньше

В Новосибирской области резко упало производство яиц в 2023 году

Новосибирскстат привел данные по производству яиц и мяса скота и птицы в первом полугодии 2023 года в Новосибирской области.

В Новосибирской области за первое полугодие 2023 года произошло снижение производства яиц и мяса. В статистике учтена продукция, полученная как на предприятиях, так и в частных хозяйствах.

Согласно данным Новосибирскстата, объем производства яиц в текущем году уменьшился на 18,8%, а количество скота и птицы для убоя сократилось на 15,3% по сравнению с прошлым годом. За январь–июнь 2023 года в Новосибирской области было произведено 551 млн яиц. А вот объем производства молока — увеличился на 2,6%

Объем производства скота и птицы для убоя в живом весе за полугодие составил 103,9 тыс. тонн, а молока — 448,6 тыс. тонн.

Фото: Новосибирскстат
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#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Сельское хозяйство#Яйца#Эмилия Губарева
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