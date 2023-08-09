Новосибирскстат: производство яиц резко упало в Новосибирской области в 2023 году

Согласно данным Новосибирскстата, объем производства яиц в текущем году уменьшился на 18,8%, а количество скота и птицы для убоя сократилось на 15,3% по сравнению с прошлым годом. За январь–июнь 2023 года в Новосибирской области было произведено 551 млн яиц. А вот объем производства молока — увеличился на 2,6%