Новосибирскстат: производство яиц резко упало в Новосибирской области в 2023 году

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В Новосибирской области за первое полугодие 2023 года произошло снижение производства яиц и мяса. В статистике учтена продукция, полученная как на предприятиях, так и в частных хозяйствах.
Согласно данным Новосибирскстата, объем производства яиц в текущем году уменьшился на 18,8%, а количество скота и птицы для убоя сократилось на 15,3% по сравнению с прошлым годом. За январь–июнь 2023 года в Новосибирской области было произведено 551 млн яиц. А вот объем производства молока — увеличился на 2,6%
Объем производства скота и птицы для убоя в живом весе за полугодие составил 103,9 тыс. тонн, а молока — 448,6 тыс. тонн.