atas.info
ГлавноеВсе новости

Подростки изгадили подъезд дома в Новосибирске: в ход пошли яйца и мука

Сегодня, 19:59
Фото: 1MI
О странном происшествии рассказали жители одного из домов в Первомайском районе. Юные хулиганы использовали товары из продуктового магазина, чтобы измазать подъезд и лифт

Два этажа и лифт в жилом доме Первомайского района Новосибирска измазали мукой и яйцами подростки в ночь с 24 на 25 августа. Как сообщается в паблике "Моя Первомайка", юные злоумышленники попали в поле зрения камер видеонаблюдения, установленные в подъезде. По этим кадрам их опознали соседи.

Что стало причиной столь странного поступка, неизвестно. Однако в итоге конфликт был улажен при посредничестве старшей по дому. 

Ранее мы рассказывали о том, что две девушки, решившие покурить в подъезде, избили пенсионера, который сделал им замечание. Конфликт в одном из домов на улице Татьяны Снежиной так же был запечатлен камерами видеонаблюдения. 

Читайте также:
Жителей Новосибирска умилил танец нетрезвой девушки у подъездаГолый мужик устроил из подъезда туалет и был пойман жильцами дома в НовосибирскеТолпа подростков избила школьника из-за внешности в Новосибирске
#Происшествия#Хулиганы#Первомайка#Подростки
Подпишитесь
Мать-героиня из Новосибирска может получить миллион за 10 детей в 2023 году
Сегодня, 16:33
Новым директором ФК «Новосибирск» стал Андрей Полищук
Сегодня, 11:27
8 лицеев и гимназий Новосибирска вошли в ТОП-200 школ России - рейтинг RAEX
Сегодня, 11:11
Узнала мужа среди мертвых тел на видео ВСУ жительница Новосибирска
Вчера, 14:40
В Новосибирске уволилась директор школы № 32 после жалоб на тараканов
Сегодня, 08:43
"Меня выбрали люди" – глава Убинского района Олег Конюк о своем переназначении
Сегодня, 12:58