Подростки изгадили подъезд дома в Новосибирске: в ход пошли яйца и мука

Два этажа и лифт в жилом доме Первомайского района Новосибирска измазали мукой и яйцами подростки в ночь с 24 на 25 августа. Как сообщается в паблике "Моя Первомайка", юные злоумышленники попали в поле зрения камер видеонаблюдения, установленные в подъезде. По этим кадрам их опознали соседи.