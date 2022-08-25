Подростки изгадили подъезд дома в Новосибирске: в ход пошли яйца и мука

Два этажа и лифт в жилом доме Первомайского района Новосибирска измазали мукой и яйцами подростки в ночь с 24 на 25 августа. Как сообщается в паблике "Моя Первомайка", юные злоумышленники попали в поле зрения камер видеонаблюдения, установленные в подъезде. По этим кадрам их опознали соседи.
Что стало причиной столь странного поступка, неизвестно. Однако в итоге конфликт был улажен при посредничестве старшей по дому.
Ранее мы рассказывали о том, что две девушки, решившие покурить в подъезде, избили пенсионера, который сделал им замечание. Конфликт в одном из домов на улице Татьяны Снежиной так же был запечатлен камерами видеонаблюдения.