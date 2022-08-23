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Толпа подростков избила школьника из-за внешности в Новосибирске

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
Подростки напали на сверстника в Октябрьском районе Новосибирска из-за серьги в ухе. Полиция начала проверку.

Об избиении ребенка рассказала его мама журналистам «Сибкрай». По её версии, на мальчика напали школьники из-за внешнего вида – длинных волос и серьги.

В ГУ МВД Новосибирска сообщили, что заявлений о драке им не поступало. Также об пострадавших им не сообщали из больниц города, но првоохранители начали проверку.

«Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее подростки толпой накинулись с кулаками на 10-летнего мальчика у ГПНТБ в Новосибирске. Правоохранители начали поиск виновных.

Толпа цыган жестко избила 10-летнего мальчика у ГПНТБ в Новосибирске
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#Алина Шефер#Новосибирская область#Дети#Полиция#Происшествия#Школьники#Драка
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