Толпа подростков избила школьника из-за внешности в Новосибирске

Об избиении ребенка рассказала его мама журналистам «Сибкрай». По её версии, на мальчика напали школьники из-за внешнего вида – длинных волос и серьги.
В ГУ МВД Новосибирска сообщили, что заявлений о драке им не поступало. Также об пострадавших им не сообщали из больниц города, но првоохранители начали проверку.
«Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее подростки толпой накинулись с кулаками на 10-летнего мальчика у ГПНТБ в Новосибирске. Правоохранители начали поиск виновных.