Голый мужик устроил из подъезда туалет и был пойман жильцами дома в Новосибирске

По словам горожан, неизвестный мужчина устроил в их подъезде ночлежку. Спит он у входной двери. На вид бездомному около 30-35 лет. Спящего бедолагу разбудили, о чем очень пожалели.
«Начал вести себя неадекватно, в пьяном бреду точно. Голый ходил по подъезду. Мы в шоке, с ребенком мимо шли»,
рассказала Atas.info жительница дома в Первомайском районе.
Попытки выгнать мужчину были безуспешными, потому что он просто не воспринимал чьи-либо слова. Полиция данным нарушителем пока не заинтересовалась.
«Это ещё и справило нужду в подъезде. Есть у этого существа родственники, друзья? Передайте ему, чтобы шёл, отмывал пол», - написала другая сибирячка в соцсетях, опубликовав фотографию произошедшего.