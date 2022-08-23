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Курящие в подъезде девушки подрались с пенсионером в Новосибирске

Сегодня, 09:47
Фото: «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте»
Две девушки закурили в подъезде многоэтажки по ул. Татьяны Снежиной, 48 в Новосибирске и разозлили соседа. Конфликт перерос в драку, которая попала на камеры видеонаблюдения.

Видео опубликовали местные жители в сообществе дома «МЖК Восточный, Плющихинский», в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как две дамы закурили сигареты в подъезде и это заметил живущий в одной из квартир пенсионер.

Мужчина сделал сибирячками замечание, на которое они бурно отреагировали. Одна  схватила пенсионера за руку и попыталась пнуть, а в ответ получила пощечину.

«Полицейскими выясняются всё обстоятельства. Устанавливаются участники конфликта»,- рассказали в ГУ МВД Новосибирска.

Бытовые конфликты с драками в подъездах нередко случаются в Новосибирске. Например, в феврале 2020 двое мужчин устроили драку в подъезде дома №90 по ул. Забалуева. Кусок кафельной плитки полетел в сторону лифта, откуда в этот момент выходил один из жильцов. Мужчина получил травму головы. Инцидент попал на камеру, установленную в подъезде.

В сентябре 2021 около дома №74 по улице Плахотного произошла драка. Там противостояние жителей началось после того, как сменился председатель ТСЖ. Однако старая управляющая компания уходить не пожелала. Новое руководство не получило ключи от подвала и от крыш. Жильцы утверждают, что представители старого ТСЖ члены измазали окна фекалиями. 25 сентября противостояние вылилось в прямое столкновение. 

 

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирская область#Полиция#Новосибирск#Драка#Дом#Происшествие#Курение
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