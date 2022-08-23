Курящие в подъезде девушки подрались с пенсионером в Новосибирске

Видео опубликовали местные жители в сообществе дома «МЖК Восточный, Плющихинский», в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как две дамы закурили сигареты в подъезде и это заметил живущий в одной из квартир пенсионер.
Мужчина сделал сибирячками замечание, на которое они бурно отреагировали. Одна схватила пенсионера за руку и попыталась пнуть, а в ответ получила пощечину.
«Полицейскими выясняются всё обстоятельства. Устанавливаются участники конфликта»,- рассказали в ГУ МВД Новосибирска.
Бытовые конфликты с драками в подъездах нередко случаются в Новосибирске. Например, в феврале 2020 двое мужчин устроили драку в подъезде дома №90 по ул. Забалуева. Кусок кафельной плитки полетел в сторону лифта, откуда в этот момент выходил один из жильцов. Мужчина получил травму головы. Инцидент попал на камеру, установленную в подъезде.
В сентябре 2021 около дома №74 по улице Плахотного произошла драка. Там противостояние жителей началось после того, как сменился председатель ТСЖ. Однако старая управляющая компания уходить не пожелала. Новое руководство не получило ключи от подвала и от крыш. Жильцы утверждают, что представители старого ТСЖ члены измазали окна фекалиями. 25 сентября противостояние вылилось в прямое столкновение.