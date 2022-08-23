Курящие в подъезде девушки подрались с пенсионером в Новосибирске

В сентябре 2021 около дома №74 по улице Плахотного произошла драка. Там противостояние жителей началось после того, как сменился председатель ТСЖ. Однако старая управляющая компания уходить не пожелала. Новое руководство не получило ключи от подвала и от крыш. Жильцы утверждают, что представители старого ТСЖ члены измазали окна фекалиями. 25 сентября противостояние вылилось в прямое столкновение.