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Жителей Новосибирска умилил танец нетрезвой девушки у подъезда

13 августа 05:30
Фото: vk.com/pmk54
В Первомайском районе Новосибирска танец девушки, распивавшей алкоголь у подъезда, поднял настроение местным жителям. Вместо возмущения люди передают даме слова благодарности

В социальных сетях набирает популярность видеоролик с танцующей у подъезда жилого дома в микрорайоне "Березовое" Первомайского района девушкой. Как сообщил автор видео, сначала он хотел отчитать любительницу алкоголя, распивавшую спиртное на лавочке. Но внезапно она стала танцевать, при этом, не врубив на полную катушку музыку и не издавая громких звуков. Молодой человек, снявший танец на камеру мобильного телефона попросил передать героине слова благодарности за поднятое настроение.

Комментаторы в паблике "Моя Первомайка" сообщают, что после исполнения танца около подъезда дама продолжила танцевать на детской площадке.

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"Это сестра по крови тому парню, который в красном и зеленых перчатках ходит, пританцовывая, по Новосибу! Зимой и летом в одном цвете! И всегда при танце!!! При этом он так же никого не беспокоит своей музыкой!!!", - пишет местная жительница Анна Часовитина.

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