Жителей Новосибирска умилил танец нетрезвой девушки у подъезда

В социальных сетях набирает популярность видеоролик с танцующей у подъезда жилого дома в микрорайоне "Березовое" Первомайского района девушкой. Как сообщил автор видео, сначала он хотел отчитать любительницу алкоголя, распивавшую спиртное на лавочке. Но внезапно она стала танцевать, при этом, не врубив на полную катушку музыку и не издавая громких звуков. Молодой человек, снявший танец на камеру мобильного телефона попросил передать героине слова благодарности за поднятое настроение.