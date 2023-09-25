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Билеты продают с наценкой

Перекупщики продают билеты на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске в два раза дороже

25 сентября 2023, 02:46
Фото: ХК "Сибирь"/ВК
Билеты продают с наценкой

В Новосибирске перекупщики продают билеты на матчи ХК «Сибирь» дороже в два раза

В Новосибирске перепродают билеты на матчи ХК «Сибирь». Перекупщики приобретают билеты и продают их дальше с наценкой в среднем 200 рублей.

Цены на билеты варьируются от 200 рублей до 2,5 тысячи рублей, в зависимости от места и значимости игры. Некоторые предпочитают сидеть в центральных секторах, а другие — ближе к воротам.

Один из перекупщиков поделился, что для него это хороший способ заработка. Он заявил, что сейчас нет проблем с покупкой билетов на матчи «Сибири», можно даже приобрести их в день игры. По словам этого человека, самая большая наценка на билеты, которую он видел, составляла в два с половиной раза.

Пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь» не смогла ответить на вопросы журналистов о перепродаже билетов. А представители ГАУ НСО «Арена» заявили, что они не имеют отношения к билетной программе клуба.

Для приобретения билетов нельзя использовать сайт ЛДС. Единственным официальным местом покупки билетов является сайт хоккейного клуба, как сообщает НГС.

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