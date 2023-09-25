Перекупщики продают билеты на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске в два раза дороже

Один из перекупщиков поделился, что для него это хороший способ заработка. Он заявил, что сейчас нет проблем с покупкой билетов на матчи «Сибири», можно даже приобрести их в день игры. По словам этого человека, самая большая наценка на билеты, которую он видел, составляла в два с половиной раза.